Los usuarios de Android tienen a su alcance una aplicación llamada Lucky Patcher que permite hacer muchas cosas como realizar compras integradas en apps y juegos sin pagar, quitar la publicidad que ofrecen otras, realizar backups, extraer APKs o hacer duplicados de apps de pago para instalarlas en varios dispositivos. Su funcionamiento es bastante simple, mostrando en un listado todas las apps que tienes instaladas y advirtiendo mediante un código de colores qué cosas puedes hacer en cada caso. El problema es que no está disponible en iPhone. ¿Existen alternativas que ofrezcan esto mismo? La respuesta es que sí, aunque el proceso sea ligeramente distinto.

Lucky Patcher en Android contiene una base de datos que compara con las apps que tienes instaladas para decirte qué cosas puedes hacer en ellas. En iPhone existen diferentes apps para imitar las principales funciones. Te presentamos un listado variado de apps donde poder conseguir al final lo mismo que lograrías con Lucky Patcher, aunque el camino no sea idéntico.

Consideraciones previas

Una de las ventajas de Lucky Patcher en Android es que se puede usar sin ser root. En iOS, salvo algunas excepciones que encontrarás al final de la lista, todas las apps disponibles de esta naturaleza requieren jailbreak. Si no es tu caso solo puedes atreverte a hacérselo a tu dispositivo u olvidarte de este tema. Por otra parte no todas las apps funcionan en todas las versiones del sistema operativo o de los diferentes tipos de jailbreak existentes y no funcionan en todos los juegos y apps que se te pasen por la cabeza. De hecho lo normal es que todos los juegos que funcionan online sean imposibles de modificar. Por eso es importante que sigas el desarrollo de cada herramienta para evitar problemas de compatibilidad.

Apps para saltar compras integradas

Estas apps permiten disfrutar de las compras integradas directamente sin gastarnos el dinero y se ejecutan a la vez que las apps a hackear. En este caso importará mucho la versión de iOS que tengas actualmente y el tipo de jailbreak realizado. Ten presente que unas podrían funcionar mejor que otras para determinados juegos y que como hemos comentado antes, las versiones y compatibilidades varían con frecuencia.

GameGem

GameGem es una de las utilidades más populares en el ecosistema iOS para meter mano en tus juegos, aunque también está disponible para Android. Sí, debes tener hecho el jailbreak a tu teléfono, y no funciona con juegos online. Más que parecerse a Lucky Patcher, su funcionamiento se parece al de SB Game Hacker, otro popular desarrollo de este tipo: tendrás que fijarte en las estadísticas de tu partida, apuntar los registros y buscarlos luego en la app para poder modificarlos.

GameGem 1.5 Idioma Inglés S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

LocaliAPStore

Otra manera de saltarse las compras integradas, por lo que podrás disfrutar de ellas y de su contenido sin gastarte un duro. Sólo se instala a través de Cydia, y te bastará con abrir cualquier juego o app con compras integradas tras su instalación. Cuando trates de realizar alguna compra, rechaza el proceso en el último paso y automáticamente deberías tener esas compras en tu cuenta (si no es así, posiblemente la app que tienes entre manos no es compatible). Funciona previsiblemente en iOS 9, iOS 10 y iOS 11.

LocaliAPStore 1.4 Idioma Inglés S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

iAPCrazy

Otro clásico del mundo del jailbreak en iOS para hacerte con compras integradas de forma gratuita. Ha sido una alternativa siempre a considerar por su capacidad para hackear ciertos juegos que no podían ser hackeados con otras apps de esta lista. La encontrarás en el repositorio HackmyiPhone, de origen chino como gran parte de los desarrollos de esta lista. Su funcionamiento ha sido probado en iOS 8, iOS 9, iOS 10 y iOS 11. La lista de apps y juegos compatibles es extensa, y en ella se encuentran algunos juegos como Plants vs Zombies.

IAPCrazy 1.6.0 Idioma Inglés S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

iAP26

Esta app es una de las últimas aparecidas, como demuestra el hecho de que solo funcione en versiones relativamente recientes de iOS, las últimas vamos. El concepto es el mismo, saltarse las compras integradas de las apps, pero hay una condición adicional que añadir: tu jailbreak debe ser Electra, uno de los sistemas más populares entre la comunidad de usuarios.

iAP26 0.0.1 Idioma Inglés S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

iAP Cracker

Otra alternativa es este iAP Cracker, que a decir verdad guarda muy pocas diferencias con el resto de opciones, mismo objetivo y mismo funcionamiento. También las mismas condiciones previas, un teléfono con jailbreak y en este caso también tener instalado AppSync para que funcione correctamente. Si el juego o app que tienes entre manos es inviolable por otros métodos, aquí tienes una opción más.

iAP Cracker 1.0 Idioma Inglés S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

Tiendas de apps hackeadas

Una tienda de apps como tal no se parece mucho a Lucky Patcher, pero sí su contenido. En Lucky Patcher por ejemplo puedes conseguir saltarte las compras integradas. Una tienda de apps como estas que te ofrecemos te permitirá descargar directamente una versión modificada de una app o un juego con esas compras ya incluidas. Lo mismo podríamos decir de la publicidad, gracias a estos repositorios alternativos podrás encontrar versiones trucadas de tus apps favoritas que eliminan por completo los banners o que añaden nuevas funciones, ya sean de pago o creadas por los propios usuarios.

AppValley

AppValley también ofrece apps y juegos hackeados

Un mercado plagado de apps que se saltan a la torera las limitaciones de las versiones originales. Una de las ventajas de AppValley es que no es requisito indispensable que tu móvil tenga hecho el jailbreak para poder instalarla, lo que abre muchas puertas a todos aquellos que quieren disfrutar de compras integradas gratis o apps sin anuncios sin sacrificar la garantía de su móvil.

AppValley 1.0 Idioma Inglés S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

Appcake

Se presentan como la tienda de apps crackeadas para iPhone más antigua y con mayor repositorio, y a decir verdad podrían tener razón. Además de encontrar apps modificadas ofrece un par de ventajas adicionales como la posibilidad de instalar archivos DEB o realizar descargas de torrents. En lo que nos interesa, el catálogo, podrás encontrar prácticamente cualquier cosa de forma gratuita y decir adiós a todas esas compras integradas y limitaciones de funciones. Aquí el problema es que debes tener jailbreak, de lo contrario te mandan a iPastore, una tienda que no lo requiere pero de pago.

AppCake Idioma Inglés S.O. iPhone Licencia gratis Descargar

TuTuApp

La tienda TuTuApp en iPhone

Este popular mercado alternativo de apps es famoso por tener algunas versiones retocadas que te ofrecen lo mismo que podrías lograr con Lucky Patcher. ¿Un Spotify ilimitado y sin anuncios? ¿Un Snapchat que permita guardar las fotos? Todo esto y mucho más está disponible en el catálogo de TuTuApp. También podrás encontrar juegos modificados que ya incluyen las compras integradas. La ventaja es que funciona también en dispositivos sin jailbreak.