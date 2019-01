Si quieres considerarte un usuario avanzado de Android necesitarás tener instaladas todas estas apps en tu teléfono. Esta lista recoge las mejores herramientas que puedes encontrar para el sistema operativo del marcianito ahora mismo, aplicaciones imprescindibles que no deben faltar en tu móvil bajo ninguna circunstancia. Ya se trate de redes sociales, herramientas de mensajería, para ver películas o escuchar música, para utilizar el transporte público o para viajar, seguro que hay una app hecha a tu medida. Te contamos cuáles son las mejores apps del año 2019 y te lo ponemos fácil para que las puedas descargar si te falta alguna.

Apps imprescindibles en 2019 para Android

Esto podría ser una lista de apps que no conoce absolutamente nadie y no sirven para nada. En lugar de eso mejor reunir todas las apps útiles que te permiten hablar con tus amigos, disfrutar de tu tiempo libre y ser feliz durante los próximos meses.

TikTok

Un vídeo, un perfil y las tendencias de TikTok para Android

La última de las redes sociales que ha logrado una buena cuota de mercado es TikTok, una plataforma que se aleja de todo lo conocido hasta ahora. Aquí la cosa va de grabar vídeos haciendo mamarrachadas, y si son musicales mejor que mejor. Es todo un fenómeno entre los más jovencitos, que encuentran aquí el lugar perfecto para grabarse cantando y bailando para después compartirlo con sus contactos.

TikTok 9.9.1 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Spotify

Lista de éxitos España en Spotify

Es la plataforma de música en streaming más popular y también está disponible en Android gracias a su app. Aquí podrás encontrar y escuchar las canciones de prácticamente todos los artistas que te puedas imaginar, una biblioteca musical inmensa y siempre disponible para tu oído.

Spotify Music 8.4.85.1006 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Netflix

Netflix garantiza horas de pelis y series

Las plataformas de streaming de vídeo son relativamente nuevas para nosotros, pero en poco tiempo se han hecho un hueco muy importante. Netflix es posiblemente la más conocida, y a ello contribuyen las series de producción propia que emiten y que han logrado mucho éxito como Narcos o Stranger Things.

Netflix 6.21.0.4.31598 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Facebook

Algunas pantallas de Facebook para Android

Pese a todos los problemas relacionados con elecciones, Rusia, robo de datos y espionaje, Facebook sigue siendo la red social por excelencia. Sí, cada vez hay más usuarios que deciden abandonar su barco, pero es algo residual porque la gran mayoría de personas continua entrando a diario y compartiendo contenido. Si no te importa que se coma toda la batería y tus datos, es indispensable.

Facebook 202.0.0.45.99 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Facebook Messenger

Facebook Messenger permite chatear con contactos de Facebook

Si la red social es necesaria, su Messenger particular lo es aún más. En la web todo está unificado, pero en Android Facebook y Messenger, aunque guardan relación, van por separado. Si quieres chatear con tus contactos de Facebook esta es la única forma de hacerlo (eso o convencerlos para que cambien de app de mensajería).

Facebook Messenger 197.0.0.0.156 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

WhatsApp

Pantallas de WhatsApp Messenger en Android

Poco que decir de WhatsApp, líder indiscutible de la mensajería instantánea desde hace años y posiblemente durante muchos más en el futuro. Desde que fue comprada por WhatsApp funciona bajo su paraguas (levantando suspicacias de todo tipo), pero lo cierto es que no tiene rival, por mucho que Telegram u otras alternativas salgan a la luz. Todo el mundo lo tiene, por tanto es imprescindible que tú también la tengas.

WhatsApp Messenger 2.19.3 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Instagram

Instagram es la red social de las fotos por antonomasia

La red social de fotos por excelencia se ha convertido en refugio de los usuarios que no están contentos con el devenir de Facebook o Twitter. Instagram permite colgar en tu muro todo tipo de fotos, pero también vídeos aprovechando su plataforma IGTV. Mención especial para las stories, vídeos de corta duración que sólo se pueden ver durante unas horas y que resultan perfectos para contar nuestro día a día a todos los contactos y seguidores.

Instagram 76.0.0.0.340 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

YouTube

Este es el aspecto de YouTube en Android

Si se trata de ver vídeos en streaming en Internet no hay rival. YouTube es una app indispensable para acceder al portal y poder ver con comodidad todos los vídeos subidos. El diseño de la app lógicamente se basa en las particularidades de los teléfonos móviles, por lo que encontrarás una interfaz perfectamente adaptada a estos dispositivos.

YouTube 14.01.51 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Nova Launcher

Configuraciones en Nova Launcher

Los lanzadores de aplicaciones son una solución fácil para personalizar el aspecto de nuestro sistema operativo y su comportamiento bajo determinadas circunstancias. Nova Launcher está entre los más populares y usados, ofreciéndote todo tipo de ventajas: personaliza la ventana de Home, los iconos de tus apps, las animaciones... Además ofrece funciones extra para realizar backups. La manera perfecta de hacer que tu teléfono vaya más rápido.

Nova Launcher 6.0.10 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Google Maps

Consulta de mapas, Street View y trayectos con Goole Maps

Imprescindible en cualquier Android que se precie, Google Maps te permite consultar mapas de todo el mundo, calcular trayectos y rutas, conocer la duración de tus viajes y hasta comprar billetes de avión. A todo esto debes sumarle la perfecta integración de los servicios de Google en los mapas, de manera que puedas encontrar de un vistazo hoteles, restaurantes, zonas de interés a tu alrededor... La herramienta líder sin duda en el tema de la cartografía.

Google Maps 10.6.2 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Shazam

Shazam identifica la musica que suena por tu altavoz

¿No sabes qué canción es la que suena? Para estos casos Shazam no tiene rival. Muy minoritario debe ser el género musical que te gusta para que no sea capaz de reconocer la melodía que te trae por el camino de la amargura. Una app imprescindible para audiofilos.

Shazam 9.13.1-190104 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Evernote

Tomando notas con Evernote para Android

Evernote es el bloc de notas favorito de millones de personas en todo el mundo. Hay muchas apps del estilo, pero esta se ha ganado a pulso ese liderazgo ofreciendo multitud de funciones, incluida la sincronización con los clientes de ordenadores u otros sistemas operativos.

Evernote 9.2.5 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Tinder

Distintos perfiles de Tinder

Cómo han cambiado las cosas a la hora de buscar pareja. Se acabó eso de ir a bares y discotecas en busca de nuestra media naranja, en Tinder puedes crear un perfil pormenorizado con fotos, gustos y aficiones y lanzarte al mercado de los solteros. Desliza a izquierda o derecha en función de si te gusta una persona sugerida o no y espera para ver si hay reciprocidad entre ambos: si se produce un match podrás contactar con esa persona y quedar para "tomar un café", como dice un amigo mío.

Tinder 10.4.2 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

ES Explorador de archivos

ES Explorador es de los mejores exploradores de ficheros

Hay una cosa que resulta muy molesta en Android: acceder a las carpetas y archivos del sistema. Sí, es posible hacerlo con el teléfono de fábrica, pero lo mejor es contar con un explorador de archivos dedicado a estas tareas, y ES Explorador es de lo mejorcito que puedes encontrar. Un must para todo aquel que quiera acceder a las entrañas de su sistema operativo.

ES Explorador de Archivos 4.1.9.5.2 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

1Password

En el mundo de Internet todo son contraseñas: para acceder al correo, a tus webs favoritas... Resulta materialmente imposible recordar todas las contraseñas que creamos (a no ser que uses siempre la misma, cosa poco recomendable por cuestiones de seguridad). Con 1Password solo necesitas una contraseña maestra para acceder a todas las demás, por lo que actúa como una caja fuerte. Eso sí, asegúrate de que esa clave maestra que vas a crear es lo suficientemente robusta para no encontrarte en el mismo problema de antes o incluso peor, dado que aquí podrás poner nombre a todos los servicios en los que estás registrado. En este caso no os mostramos imagen: por obvios motivos de seguridad la misma app impide que realices capturas de pantalla de su interfaz.

1Password 6.7.2 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Zepeto

Un zepeto creado con la app del mismo nombre

Una de las últimas incorporaciones a esta lista es Zepeto, una app donde puedes crear una versión virtual de ti mismo e interaccionar con otros muchos usuarios. Elige hasta el más mínimo detalle, contacta con otros Zepetos y disfruta realizando los retos que se plantean: una red social diferente y desenfadada que está causando sensación, especialmente porque puedes exportar tu Zepeto a otras apps.

ZEPETO 2.4.0 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

VLC

Pantallas de VLC en su versión para Android

Reproductores multimedia hay muchos, pero posiblemente ninguno como VLC. Es imprescindible en ordenadores, también debe serlo en tu móvil. Olvida los problemas de compatibilidad con formatos y demás obstáculos para reproducir todo tipo de archivos de vídeo y audio. Si a eso le sumas sus opciones para sintonizar emisiones en streaming tienes el reproductor perfecto.

VLC 3.0.92 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Glovo

Pedir a domicilio con Glovo es fácil

La comida a domicilio no es algo nuevo, lleva más de 50 años entre nosotros (uno de los mejores inventos yankis de nuestro tiempo). Existen muchas apps del estilo, pero Glovo ha roto esquemas por una sencilla razón: no es necesario que los locales se inscriban, tú simplemente pides por esa boquita y ellos te lo traen a casa, sea lo que sea. Su funcionamiento está limitado a grandes núcleos urbanos, pero el servicio es impecable, más allá de cuestiones laborales con sus repartidores. Además no solo te traen comida: si te quedas sin papel de culo también pueden acercártelo hasta casi el mismo wáter.

Glovo 5.10.1 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Cabify

Con Cabify puedes viajar con otros usuarios

Otro sector revolucionado con las apps es el del transporte. Cabify pone en contacto a conductores y viajeros para compartir trayecto a cambio de una módica cantidad. Corres el riesgo de dar con un auténtico pesado al volante, pero en la mayoría de los casos lo que consigues es viajar más barato y de paso hacer amigos.

Cabify 7.4.5 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Uber

Uber aun no ha llegado a todas las ciudades

Fue la primera plataforma de transporte en vehículos en aparecer y quizás por eso sea la más odiada entre el gremio del transporte. Su desembarco en nuestro país ha sido progresivo, y de hecho no todas las ciudades cuentan con el servicio de momento. Además del transporte de pasajeros, han ido diversificando su negocio para transportar también mercancias y hasta comida. Si en tu ciudad hay Uber deberías tener su app instalada.

Uber 4.245.10000 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

MyTaxi

Capturas de pantalla de MyTaxi

MyTaxi es la solución en formato app al transporte de pasajeros puesta en marcha por el mismo sector del taxi, uno de los más afectados con la aparición de todas estas plataformas móviles para hacer viajes. Que mejor forma de poder competir conta Cabify o Uber que con una app propia que utiliza toda la flota de taxis ya disponible.

mytaxi 8.5.2 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

VSCO Cam

VSCO es una red de fotografía

Editar fotografías e imágenes con el móvil es mucho más limitado que hacerlo con un PC, pero este VSCO trata de llevar todo el poder de las herramientas avanzadas de escritorio hasta tu móvil de la mejor forma posible. Con VSCO puedes realizar todo tipo de retoques fotográficos. Tienes ajustes prestablecidos para que todo resulte mucho más sencillo, y además la app cuenta con su propia red social o comunidad donde puedes seguir a otros usuarios y compartir tus creaciones. Además cada mes se añaden nuevas "películas": preajustes que simulan algunas cámaras fotográficas clásicas con sus propias particularidades a la hora de tratar imágenes.

VSCO 91 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Dolphin Emulator

Dolphin Emulator está pensado para fans de Nintendo

Aunque hay una cantidad ingente de juegos para Android, muchos usuarios buscan la manera de jugar títulos de consola en sus teléfonos. Quizás los juegos de última generación sean demasiado, pero herramientas como Dolphin Emulator te permiten jugar con títulos de consolas antiguas, en este caso dos de Nintendo: la GameCube y la Wii. Tendrás que buscar los juegos por tu cuenta, pero el emulador funciona a la perfección y te asegura la misma diversión que las consolas clásicas en la pantalla de tu smartphone.

Dolphin Emulator 5.0-9320 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Snapchat

Publicación de una foto en Snapchat

Una de las pocas redes sociales de éxito que no está en manos de Facebook (pese a que han intentado comprarla en el pasado) es Snapchat. Aquí el asunto trata de hacer fotografías y compartirlas, con la particularidad de que esas imágenes tienen un tiempo de vida útil de apenas unas horas.

Snapchat 10.48.1.0 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Airbnb

Un alojamiento visto en Airbnb

Airbnb ha revolucionado también el mundo del alquiler dando a los particulares la posibilidad de poner sus casas en este mercado. Sú éxito es incuestionable en la medida en que hace posible poner en contacto a particulares para el hospedaje, convirtiéndose en una alternativa real a las plazas hoteleras de toda la vida. Más allá de problemas de regulación legal y demás, que los hay, es perfecto tanto si te vas de vacaciones como si quieres ganar un dinero extra poniendo en alquiler tu casa. Hay ofertas de todo tipo, desde lo más económico hasta auténticas mansiones.

Airbnb 18.44 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Swiftkey

Personalización de teclado con Swiftkey

A veces el teclado de Android no es suficiente para nuestras necesidades, o buscamos funciones diferentes. Hay varios teclados de terceros que te pueden interesar pero Swiftkey es de los más utilizados. Predicción de palabras para agilizar la escritura, corrección ortográfica en tiempo real, muchísimos temas y estilos y soporte para más de 300 idiomas diferentes.

Teclado SwiftKey 7.2.0.18 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Dropbox

Aspecto de Dropbox en Android

Uno de los servicios de almacenamiento en la nube más populares. Puedes guardar toda clase de archivos en Internet y acceder hasta ellos desde cualquier punto con conexión. También puedes compartir archivos con otros usuarios, bien sea creando carpetas compartidas o generando enlaces para su descarga directa.

Dropbox 124.2.4 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Amazon

Algunos productos vistos en la app de Amazon

La madre de todas las tiendas para hacer compras online cuenta con su propia app para que accedes fácilmente al catálogo y puedas comprar al momento. Si tienes cuenta es indispensable, y si no la tienes ya deberías estar creándola. En Amazon puedes encontrar de todo, de hecho ya se ha popularizado ese dicho de "si no está en Amazon no existe".

Amazon compras 18.1.0.100 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Twitter

Timeline, sugerencias y notificaciones de Twitter

Otra de las redes sociales más populares es Twitter, con sus mensajes limitados a 280 caracteres y una buena comunidad ensimismada en contarle al mundo sus cosas. A mi sinceramente me importa poco o nada lo que cuentan sus usuarios, banalidades en la mayoría de los casos, pero si tú ves en esta red social de formato de texto corto tu tabla de salvación no te puede faltar el APK.

Twitter 7.77.0.25 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Wallapop

Wallapop es un mercadillo de segunda mano digital

El mercado de segunda mano siempre ha sido muy interesante porque te permite comprar cosas usadas a menor precio o vender directamente tus productos usados. Hasta la aparición de los smartphones lo normal era recurrir a los clasificados. En la nueva era los clasificados se llaman simple y llanamente Wallapop: estableces tu ubicación y lo que buscas o vendes y suficiente, a esperar que te contacten por ese producto.