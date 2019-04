¿Buscando un juego para tu ordenador Windows? Existen muchos a los que prestar atención, y siempre será mejor acudir a nuestra lista, donde hemos seleccionado los mejores títulos disponibles en esta plataforma. Continuaremos actualizando la selección de forma constante, pero de momento aquí tienes los imprescindibles si te consideras un auténtico jugón. Encontrarás juegos de todos los géneros, desde los omnipresentes battle royale hasta shooters más clásicos, desde los juegos de tipo MOBA a simuladores de conducción, desde los juegos de cartas coleccionables a los de aventuras y mundo libre o RPG. Mucha variedad para que encuentres lo que vas buscando: diversión.

Los mejores juegos gratis para ordenador

Esta es una lista abierta donde irán entrando y saliendo los mejores juegos en cada momento. ¿Que tu juego favorito no está en la lista? Dadnos caña en los comentarios y si estamos de acuerdo lo añadiremos al listado con mucho gusto. Al final hay miles de títulos y cada semana aparecen más... Pero nuestra vida tiene un límite de años, disculpad de antemano si ese juego que no podéis quitaros de la cabeza no está incluido (aún). ¡Hora de jugar!

Minecraft

Un mundo de demostración en Minecraft para PC

Minecraft está disponible en varias plataformas pero sin duda es en Windows donde consigue demostrar su mayor potencial. La primera versión era para este sistema operativo, y hoy en día se mantiene como un juego imprescindible. La misión ya te será familiar: sobrevivir en un mundo cuadriculado a todo tipo de criaturas y crear tus propias construcciones mediante bloques. Un juego indispensable para todo aquel que se considere creativo.

Call of Duty 4: Modern Warfare

Es una de las sagas de shooters más populares y no podía faltar en nuestra lista. En esta versión la gente de Activision apuesta por un concepto futurista aplicado a personajes, armas y escenarios. Tendrás que cumplir los diferentes objetivos que se plantean y moverte con rigor por el campo de batalla. Un juego de tiros alabado por el público y la crítica.

Dota 2

Una batalla en DOTA 2 para PC

Valve es la empresa responsable de Dota 2, uno de los mejores juegos de acción en tiempo real o MOBA que puedes encontrar para PC. Es uno de los más jugados en Steam y protagonista de competiciones de eSports que mueven millones y se siguen en todo el mundo. Aquí dos equipos deben enfrentarse y defender sus estructuras, utilizando para ello toda clase de héroes.

Project CARS 2

Entre los juegos de carreras hay mucha variedad: hay quien prefiere circuitos cerrados, turismos, coches de F1, rally, arcades... Este Project Cars 2 se enmarca dentro de los realistas al estilo del popular Gran Turismo, con coches recreados hasta el más mínimo detalle. Una de las experiencias de conducción más completas que se pueden vivir en un PC.

Fortnite

Salto sobre la isla de Fortnite en la versión para PC

En los últimos tiempos el género de videojuegos que más éxito ha tenido es el battle royale: shooters donde debemos competir en un escenario reducido y con un tiempo limitado contra decenas de enemigos, todos contra todos. De los que han salido (cuando algo triunfa se copia) Fortnite es posiblemente el más popular. Una isla, 100 oponentes y horas de diversión aseguradas.

PES 19

PES es el segundo juego de fútbol que siempre se recomienda, y este año eso no va a cambiar. Si apuestas por él te vas a encontrar un lanzamiento muy completo y que ha mejorado mucho respecto a versiones anteriores, pero el hecho de tener equipos y jugadores falsos con la excepción de algunos puntuales fruto de acuerdos comerciales nos hace decantarnos antes por la opción de FIFA. Igualmente debe estar en nuestra lista, es de los mejores sobre este deporte si dejamos a un lado los de tipo mánager.

PUBG

Partida de PUBG para PC en la versión mobile

Otro battle royale, este más serio de tipo militar. Existe una versión específica para PC de PUBG y otra gratuita que en realidad es la versión móvil lanzada mediante un emulador. Ideal para todos aquellos que consideran Fortnite un juego de niños, aquí los personajes, las armas y los escenarios están recreados con fidelidad para transportarnos directamente al campo de batalla.

GTA V

Imposible que un juego como Grand Theft Auto no esté en nuestra lista. Toda la saga es una obra maestra, pero sin duda GTA V se lleva la palma. Aunque pasen los años sigue siendo uno de los juegos favoritos, potenciado sobre todo por los modos online. Se trata de un sandbox, un juego de mundo abierto donde sí, hay unas misiones que cumplir, pero puedes dedicarte exclusivamente a generar el caos y hacer el mal.

Warframe

Comienzo de una partida en Warframe

Seguimos con los juegos de disparos online. Warframe apareció en 2013 ofreciendo un shooter en tercera persona cooperativo protagonizado por una extraña raza que se ve envuelta en la típica guerra interplanetaria, los Tenno. Cómo no, ahora necesitan de tu ayuda, para los cual cuentas con las warframes o armaduras que proporcionan diferentes habilidades. Un juego de ciencia ficción pura y dura que garantiza acción frenética.

Starcraft: Remastered

Otro clásico por el que no pasa el tiempo. Desarrollado también por Blizzard hace más de 20 años, ahora puedes disfrutar de una versión remasterizada del juego original, un título de estrategia en tiempo real donde 3 razas se disputan el universo conocido. Imprescindible para todos los que ya tiene una edad por la nostalgia que produce y un descubrimiento para nuevos jugadores.

Apex Legends

Así luce el escenario de Apex Legends

Apex Legends es la última incorporación al selecto club de los juegos battle royale. Apareció este mismo año 2019 y está basado en el universo de Titanfall, un shooter desarrollado por Electronic Arts en el pasado. Apex Legends cambia algunas dinámicas habituales en los juegos del género. Aquí por ejemplo jugamos en equipos de 3 jugadores, y cada personaje seleccionable cuenta con sus propias características que exigen un equilibrio entre los componentes.

Assassin's Creed Odyssey

Toda la saga Assasin's Creed es merecedora de nuestra atención, difícil elegir. Este Assassin's Creed Odyssey es el último aparecido, ofreciendo un sistema de juego ligeramente diferente y más enfocado hacia el mundo de los RPG. Ambientado en la Antigua Grecia, deberás escoger entre dos personajes principales y convertirte en dueño de tu destino en mitad de la Guerra del Peloponeso que enfrentó a las ciudades de Atenas y Esparta.

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Una partida de Hearthstone para PC

Los juegos de cartas coleccionables tienen mucho tirón y Hearthstone posiblemente se lleva la palma. Es otro juego de Blizzard y se basa en el universo de Warcraft. El objetivo es conseguir las mejores cartas para componer un mazo con el que enfrentarte a otros jugadores y vencerles.

Heroes of the Storm

Otro juego MOBA creado por Blizzard, lo que asegura el éxito. Los personajes protagonistas o héroes han sido tomados de diferentes franquicias de esta misma compañía (a no ser que pagues son rotatorios, es decir, que cada semana tendrás disponibles unos u otros) para protagonizar combates de cinco contra cinco. Existen diversas modalidades de juego, también offline o para jugar contra la máquina.

League of Legends

Una partida de League of Legends

Quizás te hayas cruzado con las siglas de este juego, LoL. Es un MOBA en toda regla, uno de los máximos exponentes del género. Aquí tendrás que luchar sobre el campo de batalla contra otros jugadores usando para ello personajes fantásticos. Su popularidad es tal que forma parte de la liga de deportes electrónicos.

World of Tanks

Entre los juegos de guerra el subgénero dedicado a los tanques tiene mucho tirón. Este World of Tanks es considerado el mejor juego de tanques de guerra disponible para PC, y con razón. Podrás disputar combates online contra jugadores de todo el mundo subido a lomos de recreaciones perfectas de tanques de todas las épocas. Una experiencia bélica en toda regla para apasionados de este mundo.

FIFA 19

Partido entre el PSG y el Real Madrid en FIFA 19

Hace años que FIFA es la saga de fútbol por antonomasia. Cualquier aficionado a este deporte espera con ansia el lanzamiento de la versión de cada nueva temporada, y aunque hay otros juegos y otros géneros, sigue siendo el rey. La edición de 2019 continua en la línea ofreciendo recreaciones fieles de los partidos, controles avanzados y especialmente importante, licencias reales de equipos, jugadores y competiciones, para poder jugar con figuras de verdad como Messi, Cristiano o Neymar.

Los Sims 4

¿Alguien no conoce todavía Los Sims? Este juego te permite crear un avatar a tu imagen y semejanza y llevar una vida virtual paralela a la tuya. Tendrás que interaccionar con el entorno y con otros usuarios tal y como harías en la vida real, buscando casa, creando una familia, realizando un trabajo.... Ha pasado el tiempo, pero sigue siendo uno de los mejores juegos de PC como demuestran sus millones de jugadores diarios.

Counter Strike

El Counter Strike de toda la vida para PC

Cuando hablamos de shooters el nombre de Counter Strike viene automáticamente a la cabeza. No es de los últimos, sí de los clásicos que nunca mueren, y gracias a la versión gratuita puedes rememorarlo en cualquier momento con sus gráficos 3D y su dinámica de juego malos contra buenos. Vista en primera persona: tú eliges si quieres ser terrorista o de las fuerzas especiales que van tras ellos.

Overwatch

En ordenador triunfan los shooters multijugador online y Overwatch es una de las principales apuestas de Blizzard en este campo. Definido como un shooter de héroes, ofrece al jugador hasta 30 personajes diferentes con sus propias características. Dos bandos de jugadores deberán enfrentarse sobre el campo de batalla, defendiendo puntos del mapa o custodiando elementos durante un tiempo determinado.

Team Fortress 2

Una partida de Team Fortress 2

Se trata de un juego de acción online de gran popularidad ya que es totalmente gratuito y está basado en un popular MOD de Quake. Este shooter en primera persona está desarrollado por Valve y te invita a formar parte de dos bandos que se enfrentan sobre la arena. Existen varios modos de juegos para que no cunda el aburrimiento como atrapa la bandera o rey de la colina, algo a lo que también contribuyen las continuas actualizaciones.

DiRT Rally

Para los amantes de la conducción al límite DiRT Rally es la opción perfecta. Compite en el campeonato del mundo de la modalidad dando el máximo en cada tramo cronometrado y cuidando bien de tu coche si no quieres quedar fuera de carrera. Asfalto, grava, tierra, hielo, nieve... Empieza a coordinarte bien con el copiloto, conducir a ciegas es lo que tiene.