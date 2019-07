Hay mucho software para Windows pero, ¿cuáles son los programas realmente imprescindibles, esos sin los que no podemos vivir? La oferta es tan amplia como las tareas que podemos realizar, y para que no te pierdas te presentamos un listado actualizado cada mes con los mejores programas para ordenador de cada momento. Encontrarás de todo, desde las herramientas ofimáticas más populares a los media center más utilizados. Formatos de archivo, seguridad, comunicación y mensajería, navegadores web, descarga de vídeo de YouTube, almacenamiento y notas... Nada se escapa a nuestro radar.

Mejor software de Windows

Toma buena nota de todo lo que te ofrecemos porque un ordenador personal casi no puede imaginarse sin tener la gran mayoría de estas utilidades instaladas. Las hay de siempre y también de nuevo cuño: esto es lo que un usuario de ordenadores de nuestro tiempo debería tener sí o sí.

Microsoft Word

Una imagen de Microsoft Word

Hay una serie de programas que se han convertido en casi estándares del trabajo con un ordenador. Microsoft Word es uno de ellos, el software de ofimática más popular y conocido. La gran pega como siempre es que no es gratuito, pero si te lo puedes permitir y tu trabajo depende de la redacción y corrección de textos, es prácticamente imprescindible.

Microsoft Word 2016 16.0.9226.2114 Idioma Español S.O. Windows Licencia de prueba Descargar

Microsoft Excel

Algunas plantillas disponibles en Microsoft Excel

Si Word es lo máximo a la hora de trabajar con documentos de texto, Microsoft Excel lo es a la hora de crear y editar hojas de cálculo. Hablamos del software de referencia en su campo, imprescindible tanto en el hogar como particularmente en los sectores profesionales. Imposible no vivir sin él y en general sin todo el paquete de Office.

Microsoft Excel 2016 16.0.9226.2114 Idioma Español S.O. Windows Licencia de prueba Descargar

Microsoft Outlook

Envío de un correo con Outlook

Aunque el correo electrónico online es muy utilizado, todavía son muchos los que se sienten mejor con un cliente en local desde el que enviar y recibir correos. De todas las opciones disponibles seguramente Outlook sea la mejor, integrado en el paquete Office como Word y PowerPoint. Un imprescindible si vives colgado del correo electrónico y usas Windows.

Microsoft Outlook 2016 16.0.9226.2114 Idioma Español S.O. Windows Licencia de prueba Descargar

LibreOffice

Interfaz inicial de LibreOffice

Cuando se busca la alternativa gratuita a Office el nombre que siempre salta a la palestra es el de LibreOffice, un proyecto abierto y libre que replica con éxito las características del software de Microsoft. Es una alternativa más que válida aun no llegando a los estándares de calidad de Office lógicamente, no podemos comparar un software de pago y todo su equipo de expertos detrás con la versión gratuita desarrollada por la comunidad, pero si tus pretensiones no son las máximas seguramente te baste y te sobre con este.

LibreOffice 6.2.5 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

GIMP

Edición de una imagen con GIMP

El campo de la edición gráfica también ha tenido desde siempre gran peso en ordenadores de sobremesa, donde es posible aprovechar las máximas posibilidades en procesamiento de datos. Más allá de la popularidad de Photoshop existen alternativas libres y gratuitas como GIMP que seguramente sean suficiente para hacer eso que tienes en mente. Con sus limitaciones, es un editor gráfico sobradamente contrastado y recomendable.

GIMP 2.10.12 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Norton

Norton Antivirus activo en un PC

El de los antivirus es siempre un debate candente. ¿Cuánto de necesarios son? ¿Realmente actúan y son efectivos? La respuesta se basa en la cordura. Sí, hay peligros que pueden afectar a tu PC y debes protegerte de ellos. Una vez claro esto, no es lo mismo un antivirus de pago que uno gratuito lógicamente, y de poco servirá si no haces un uso responsable del equipo y de lo que instalas en él. Dicho esto, cualquier opción de Norton es recomendable, si puede ser de pago, mejor.

Norton Security 22.14.0.54 Idioma Español S.O. Windows Licencia de prueba Descargar

Windows Movie Maker

Windows Movie Maker al crear una película

Todo hijo de vecino se ha preguntado alguna vez cómo hacer un vídeo con el ordenador combinando fotos o más vídeos, y normalmente recuerdan Windows Movie Maker, la tradicional y sencilla utilidad de Microsoft, popular por estar incluida en muchas versiones pasadas del sistema operativo. Pues bien, hoy en día todavía existe, por lo que si no buscas algo profesional es tu mejor opción.

Windows Movie Maker 2012 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Audacity

Edicion de una canción con Audacity

¿Necesitas editar audio? Una grabación del móvil, algo que has pillado de la radio, un podcast junto a tus amigos... Si hay que cortar y pegar audio Audacity es siempre la opción número uno por posibilidades y por precio: es gratis. Probablemente te ofrezca todo lo que necesitas.

Audacity 2.3.2 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Opera

Home del navegador Opera

El tercer navegador en discordia tiene algunas cosas muy interesantes que ofrecer para ganarse tu cariño, por ejemplo un servicio VPN integrado gratuito que viene de maravilla para enmascarar tu conexión y acceder a determinados contenidos restringidos en Internet. Más allá de eso encontrarás un navegador web comparable en prestaciones a Chrome y Firefox, por lo que es una opción muy a tener en cuenta.

Opera 60.0.3255.170 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Chrome

Venatana inicial de Google Chrome

Google Chrome lleva muchos años siendo el favorito de los usuarios, a lo que contribuye decisivamente la estrecha integración de todos los servicios de Google. Rápido, compatible con las últimas tecnologías e innovador, la opción favorita para muchos, siempre y cuando el tema de la privacidad de datos y ese tipo de cuestiones no resulte un impedimento para ti.

Google Chrome 75.0.3770.142 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Firefox

Ventana de bienvenida de Mozilla Firefox

Aunque ha perdido fuelle con el paso del tiempo Firefox se mantiene como uno de los navegadores más usados y no podíamos dejar de citarlo. En los últimos tiempos han tratado de recuperar terreno introduciendo diferentes novedades, incluyendo versiones adaptadas a los móviles donde su presencia es bastante reducida.

Firefox 68.0.1 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

WhatsApp

Cliente de WhatsApp para Windows

La app que lo ha revolucionado todo en materia de mensajería instantánea tiene su propio cliente para Windows y es fundamental en el día a día. Tiene una pega, y es que solo funciona si tienes la versión móvil de la app activa, pero para enviar y recibir mensajes a través de WhatsApp siempre que te encuentres ante un ordenador Windows es perfecto.

WhatsApp Messenger 0.3.3793 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

7Zip

Creación de un archivo comprimido con 7Zip

Cuando hablamos de archivos informáticos el tamaño es importante. Los archivos comprimidos son una constante en Internet, y una herramienta perfecta para ahorrar espacio. Tener un compresor y descompresor competente es casi fundamental, y aunque todos recordemos WinRAR y WinZIP como "de toda la vida", hace ya tiempo que 7-ZIP ofrece iguales o mejores prestaciones.

7Zip 19.00 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Adobe Acrobat Reader

Adobe Acrobat Reader DC en un PC con Windows

El formato PDF manda cuando hablamos de documentos, y para poder ver este tipo de archivos Adobe Acrobat Reader es el estándar. Permite desde lo más básico, consultar y ver documentos PDF, hasta las cosas más complejas, como crearlos, firmarlos o añadir cometarios, aunque eso sí, las funciones avanzadas están reservadas a la versión de pago.

Adobe Acrobat Reader DC 2019.012.20034 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

uTorrent

uTorrent mientras descarga un archivo

La descarga de torrents sigue siendo la opción preferida por muchos usuarios para descargar contenidos de Internet, y uTorrent continúa siendo el cliente favorito. Las descargas P2P están perseguidas en muchos lugares, pero en otros no ha ocurrido nada con ellas y a pesar de todo, proliferan los servicios de VPN que enmascaran las conexiones.

uTorrent 3.5.5 45291 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

VLC

VLC al reproducir archivos de música

Hay muchos reproductores multimedia para Windows pero siempre se recomienda el mismo, VLC, y no por otra cosa que no sean sus prestaciones. Hay quien pudo achacarle falta de actualizaciones para ponerse al día, pero es algo ya resuelto. Vuelve a ser el mejor en compatibilidad de formatos, compatible con emisiones en streaming, subtítulos... Imprescindible.

VLC Media Player 3.0.7.1 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Calibre

Interfaz de Calibre con la guía de uso inicial abierta

Aquellos que aprovechan la tecnología para leer conocen Calibre, el software fundamental para administrar libros electrónicos y dispositivos de lectura. Podrás organizar tu biblioteca de libros en formato ePUB de forma sencilla y rápida para centrarte en lo realmente interesante, disfrutar de la lectura en la piscina o allá donde te encuentres.

Calibre 3.44.0 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Keepass Password

Introducción de la contraseña maestra en Keepass

Con una vida digital cada día más compleja e insegura nuestras credenciales son información sensible. Por eso es muy importante guardar de forma segura estos datos, para lo que existen herramientas como Keepass. Este software es como una caja fuerte de contraseñas: apuntas tus datos y los guarda bajo una contraseña maestra que tú mismo defines. Solo tienes que escribirla para acceder a toda la información. De esta manera evitas tener que recordar una cantidad ingente de contraseñas.

Keepass Password 2.41 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Handbrake

Interfaz de Handbrake tras analizar un vídeo

Con tantos dispositivos de grabación disponibles la complejidad de los formatos y los códecs de los archivos aumenta y mucho. Una utilidad como Handbrake resulta indispensable si trabajas normalmente con audio, permitiendo realizar todo tipo de operaciones de codificación y transcodificación de archivos para que trabajar con vídeo sean un poco más fácil.

HandBrake 1.2.0 Idioma Inglés S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Kodi

Aspecto de Kodi tras su instalación

Kodi es un centro multimedia, es decir, un software que reúne todo tu contenido en vídeo, música o videojuegos por ejemplo en un mismo lugar. Sus posibilidades son casi infinitas, especialmente si instalas complementos, hay todo un universo para disfrutar de TV, series, películas y mucho más de forma totalmente gratuita.

Kodi 18.3 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Plex

Ventana de instalación de Plex

Con permiso de Kodi, Plex el otro media center que cabe recomendar, aunque sus posibilidades son más limitadas. También podrás reunir tus películas y series, los álbumes de tus bandas y cantantes favoritos o tus fotos, pero no cuenta con el mismo ecosistema de complementos que su gran rival y eso le resta muchas posibilidades.

Plex 3.2.20.0 Idioma Inglés S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Skype

Interfaz de Skype para Windows

El heredero de Messenger ofrece envío de mensajes, llamadas mediante VoIP y mucho más para mantenerte conectado con el mundo. Es el mejor software de videollamadas a través de Internet y ha sido usado por millones de personas para reducir las distancias al mínimo. Y aunque hoy en día las apps móviles ofrecen lo mismo, sigue siendo una buena herramienta en ordenadores ya sea para uso doméstico o profesional.

Skype 8.49.0.49 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Telegram

Un chat en Telegram para PC

La otra gran red de mensajería móvil cuenta también con su propio cliente para Windows con el que iniciar conversaciones o seguirlas desde el escritorio. A diferencia de WhatsApp, funciona de forma independiente al cliente móvil, es decir que puedes usar el de Windows sin tener activa la conexión en el smartphone. Por lo demás el servicio ofrece algunas cosas únicas, como mayor seguridad y privacidad en los mensajes o la opción de participar en canales con miles de personas.

Telegram Messenger 1.7.13 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

VirtualBox

Primera pantalla de Virtualbox

¿Necesitas usar un sistema operativo antiguo? No tienes más que descargar su imagen ISO y cargarla en una utilidad como VirtualBox, posiblemente el software de virtualización más conocido. Es como tener un ordenador dentro de otro, y viene genial cuando necesitas usar un software que ya no cuenta con soporte en tu sistema operativo actual. Te ahorras particiones de disco y dolores de cabeza.

VirtualBox 6.0.8 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Spotify

El cliente de Spotify para Windows

La gran revolución del mundo de la música llego con la aparición del streaming y especialmente de Spotify, la plataforma que popularizó el consumo de música en esta modalidad. Cuenta gratuita con anuncios o ilimitada, tú eliges. A partir de ahí instalar un cliente y tener la mayor tienda de alquiler de música que te puedas imaginar a tu alcance. Importante hacer notar ese concepto de alquiler, porque pese a que puedes descargar algunas canciones para escucharlas offline si pasas por caja, la música en realidad nunca te pertenece a pesar de tenerla siempre disponible.

Spotify 1.1.9.383 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Dropbox

Configuración inicial de Dropbox en Windows

El almacenamiento en la nube permite a cualquier usuario guardar sus archivos en Internet y que estén disponibles en cualquier lugar. Dropbox es posiblemente la solución más popular, ofreciendo planes gratuitos y de pago en función del espacio que necesites. Una vez instalado en Windows contarás con una carpeta que automáticamente subirá a la nube todo lo que guardes en ella, haciéndolo disponible para cualquier teléfono u ordenador que esté conectado a Internet.

Dropbox 74.4.115 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Format Factory

Interfaz de Format Factory al convertir archivos de audio

Pasar archivos de un formato a otro es una de las tareas más habituales que se puede realizar con un PC, y Format Factory quizás sea el conversor más competente de la actualidad. Pasa archivos de audio o vídeo a otros formatos, hazlo en lote si es necesario, y olvídate de los problemas de compatibilidad habituales en el mundo digital.

Format Factory 4.8.0.0 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

aTube Catcher

Aspecto de aTube Catcher en Windows

Desde que apareció YouTube lo de descargar los vídeos del portal ha sido una de las cosas más buscadas. No hay manera oficial de hacerlo, pero sí muchas extraoficiales entre las que se encuentra usar aTube Catcher, posiblemente el software para bajar vídeos de YouTube más popular. Pegas la URL, eliges el formato y tu vídeo será descargado en el momento.

aTube Catcher 3.8.9762 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

BlueStacks

Bluestacks instalado en un ordenador Windows

Poder probar las apps de Android en un PC con Windows es mucho más fácil desde que existe BlueStacks. Hay varios emuladores de Android para Windows, pero este es el más estable y funcional de todos los que hemos probado. Un buen emulador, básico si usas Android como sistema operativo en tu smartphone.

BlueStacks 4.110.0.3002 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

CCleaner

CCleaner tras analizar un PC

El uso del PC y de sus programas provoca que se generen todo tipo de archivos basura inservibles que no hacen otra cosa más que ocupar espacio en el PC. Con una utilidad como CCleaner podrás eliminar cookies de navegadores y otros archivos basura fruto de desinstalaciones, el contenido de la papelera reciclaje, archivos temporales... Un buen complemento para el rendimiento del PC.

CCleaner 5.60.7307 Idioma Español S.O. Windows Licencia gratis Descargar

Photoshop

Un tutorial de Photoshop

Es el editor de fotos más famoso, hasta el punto de que se utiliza la palabra photoshopear para referirse a cualquier trabajo de retoque de imágenes. Es propiedad de Adobe y aunque tienes un periodo de prueba gratuito después tendrás que pagar una ssuscripcion mensual para seguir usándolo. Un estándar de la edición de fotos profesional.

Photoshop CC 2019 20.0.0 Idioma Español S.O. Windows Licencia de prueba Descargar

Evernote

Creación de una nota en Evernote

El programa de tomar notas por antonomasia, con clientes disponibles en casi todos los sistemas operativos imaginables para una perfecta sincronización de datos. Guarda texto, archivos y mucho más, organízalo todo de la forma más conveniente y accede hasta ese contenido desde cualquier parte, por supuesto también desde el escritorio de tu PC.