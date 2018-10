Las suites ofimáticas son de los programas más utilizados por los usuarios de PC y por tanto generan mucho interés. En Windows o Mac son conocidas tanto las soluciones de cada fabricante (Microsoft Office por un lado y el paquete de Apple por otro) como las alternativas disponibles, algunas de código abierto como OpenOffice que consiguen ofrecer un rendimiento casi a la altura. Sin embargo lo de editar documentos en móviles es un terreno más desconocido, a pesar del creciente número de usuarios que requieren de herramientas para hacerlo. Por desgracia no existe una versión móvil de OpenOffice ya que solo hay desarrollos para equipos de sobremesa, pero te enseñaremos un listado de alternativas que pueden suplir ese vacío cumpliendo con tus expectativas.

Las mejores suites ofimáticas de Android

Varias empresas compiten en Android por ofrecer la mejor suite ofimática posible. La gran mayoría incluyen en su interior todas las herramientas necesarias, pero en algún caso como el de Microsoft que veremos a continuación la suite ha sido troceada en varias apps para aligerar espacio sin perder las funciones fundamentales que un usuario demanda.

AndrOpen Office

Interfaz de AndrOpen en Android

Se trata de la primera app desarrollada a partir del proyecto OpenOffice, y aunque no está firmada por alguien de dentro de la Apache Foundation es un buen acercamiento en la plataforma que mantiene la licencia de código abierto. Se trata de un port con sus errores y aciertos pero que al menos tiene detrás a su creador realizando actualizaciones periódicas. Es posiblemente como decimos lo más cercano a OpenOffice que podrás encontrar en la actualidad. Como ya imaginas aquí hay poca adaptación a las pantallas táctiles, así que su manejo es un poco más engorroso.

AndrOpen Office 4.1.6 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Docs to Go

Así luce Documents to Go en Android

Documents to Go es una tradicional suite ofimática gratuita para Android. A partir de aquí se acaban las suites de código abierto, las que te ofrecemos aunque son gratuitas no son de código abierto, tenlo en cuenta. Docs to Go es compatible con los documentos creados por Microsoft Office y también permite abrir documentos PDF, así que tienes un todo en uno perfecto para trabajar con documentos de todo tipo. Se afana por mantener el aspecto original de los documentos. En su interior encontrarás procesador de texto, hoja de cálculo, herramienta para crear presentaciones y el citado lector de archivos PDF.

Docs To Go 4.003 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Google Docs

Google Docs es una buena suite ofimática en móviles

Google ha llevado su suite ofimática a todos los lugares posibles y su sistema operativo Android no podía quedarse fuera. Google Docs tiene todo lo que se le puede pedir a una suite ofimática para móviles y también la eterna duda de qué hace Google con los datos de nuestra cuenta, el gran inconveniente a la hora de utilizar sus servicios. Podrás hacer de todo, siempre y cuando estés dispuesto a compartir tu faena con la gran G. Permite crear, editar y ver documentos, realizar trabajo colaborativo con otros usuarios de forma simultánea, tiene función de guardado automático para nunca perder el trabajo que haces... Como extra es capaz de abrir archivos de Microsoft Word que siempre se agradece.

Documentos de Google 1.18.412.02.34 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

WPS Office

WPS Office antes se llamaba Kingsoft Office

Kingsoft es un popular desarrollador de software que desde hace tiempo ofrece su suite ofimática WPS Office. Contiene todo lo necesario en un tamaño de archivo bastante contenido que le hace ser uno de los favoritos entre usuarios. Como todas las alternativas que ofrecemos permite ver, editar y guardar documentos, además de herramientas adicionales para trabajar con documentos PDF o escanear documentos usando la cámara. Se compone de Memo, Writer, Spreadsheet y Presentation, es compatible con documentos de Microsoft Office, permite convertir cualquier tipo de archivo a PDF, permite el cifrado... Anteriormente era conocida como KingSoft Office.

WPS Office 11.3.1 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Word, Excel y PowerPoint

Word, Excel y PowerPoint gratis para Android

Microsoft hace tiempo que dejó de ofrecer una suite ofimática unificada como su popular Office en Android para traerte todos sus componentes por separado buscando optimizar el espacio de almacenamiento. Word, Excel, PowerPoint son nombres conocidos por todos que tienen su equivalente en Android, aunque las versiones gratuitas son más limitadas lógicamente que la versión de pago en escritorio. Aún así te permitirán hacer las tareas más básicas y habituales sobre tus documentos desde tu mismo móvil o tableta.

Microsoft Word 16.0.11001.20049Android Descargar Microsoft Excel 16.0.11001.20049Android Descargar

Microsoft PowerPoint 16.0.11001.20049Android Descargar

OfficeSuite Pro

Editor de texto y hoja de cálculo en OfficeSuite

Premiada como una de las mejores soluciones de ofimática para Android, OfficeSuite ofrece una versión gratuita y otra de pago donde se completan sus funciones. Trabaja perfectamente con documentos de Word, Excel y PowerPoint y también con PDF que como ves es una función bastante socorrida como extra. Ofrece 15GB de almacenamiento online y como novedad incluye hasta una función de chat especializada en el envío de documentos. Corrector de ortografía incluido con soporte para más de 40 idiomas, herramientas para compartir con servicios online y para cifrar documentos y hacerlos seguros a ojos ajenos... Puede convertir archivos creados con el software de Apple de ofimática y cuenta con modo de pantalla dividida para trabajar en dos documentos a la vez.

OfficeSuite Pro 9.9.15161 Idioma Español S.O. Android Licencia de prueba Descargar

Polaris Office

Interfaz de la suite ofimática Polaris en Android

Polaris Office es otra suite ofimática muy popular y gratuita con que trabajar sobre documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones y documentos PDF. Como cualquier suite que se precie es compatible con multitud de formatos incluidos los de OpenOffice y los de la suite de Microsoft. Tiene algunas cosas interesantes como la opción de escribir "manualmente" en la pantalla del dispositivo o la librería de elementos disponibles con plantillas, gráficos y demás elementos que utilizar en tus documentos.