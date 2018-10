Cuando se trata de ver la televisión en iOS las cosas se complican. Esto no es Android, aquí no hay millones de apps del estilo entre las que elegir que piratean la señal sin mayor remordimiento. En iPhone o iPad las soluciones se ven drásticamente reducidas, pero tampoco caigamos en el desánimo. A continuación os ofrecemos un listado de alternativas a Splive Player, una de las mejores soluciones existentes en el otro barrio, para poder sintonizar canales de todo el mundo y por supuesto españoles. Por un lado te ofrecemos dos apps que por sí solas no hacen mucho, pero que con poca ayuda por tu parte serán la solución perfecta para lo que estás buscando. Para terminar, una selección de apps oficiales e imprescindibles para ver canales españoles.

Las mejores apps para ver la TV en iPhone y iPad

Para empezar un clásico reproductor con funciones específicas para sintonizar canales de TV que emiten por Internet y el mejor media center del momento, del cual encontrarás numerosos addons para tener la parrilla televisiva mundial en tu pantalla táctil. Y si no quieres andar con líos (que tampoco es para tanto ya verás) porque solo te interesa ver algún programa español que se emite en la TDT tienes tres apps perfectas para llevar siempre encima.

VLC

Deportes en directo gracias a las listas M3U

El reproductor multimedia más popular es también la opción número uno si quieres ver la tele en iPhone. No porque emita directamente señal, sino por su capacidad para trabajar con listas M3U y con enlaces de emisiones en streaming que como ya te hemos explicado son la mejor manera de conseguir lo que quieres en la plataforma de la manzana. Tienes dos maneras de encontrar estas listas y enlaces. La primera es acudir directamente a Google para realizar una búsqueda en la web, multitud de páginas publican de forma regular listas actualizadas (asegúrate de usar bien las herramientas del buscador para encontrar solo listas recientemente publicadas). La segunda opción a tu alcance es utilizar algún software capaz de capturar protocolos y con ellos las direcciones URL de los streaming que puedes ver en un navegador habitual. RTMDump es uno de los más populares. Enlaces RTMP.

Kodi

Algunos addons disponibles en Kodi

Kodi es la evolución del media center XBMC, pero no solo puede reproducir archivos de tu red como en un media center convencional. Utilizando extensiones o plugins tienes a tu alcance una vasta oferta de canales de TV para ver en tu iPhone, solo tienes que saber cómo hacerlo. La configuración es algo compleja especialmente si eres un primerizo usando esta herramienta, pero una vez solventado ese miedo inicial es posiblemente la mejor manera de ver la TV en Android y también otros muchos contenidos, desde cine a deportes. Neptune Rising, Placenta, Gaia o Palantir son nombres muy populares entre la comunidad de usuarios.

RTVE

RTVE tiene su propia app para iPhone

Toca saltar a las soluciones oficiales, que por otra parte son las que mejor rendimiento pueden darte. RTVE cuenta con su propia app para iOS donde como supondrás tienes acceso a todos los canales del ente: La1, La2, Teledeporte y el Canal 24 horas de noticias. Puedes acceder al streaming en directo siempre y cuando RTVE tenga los derechos de emisión del contenido en estas plataformas o bien acudir a la programación a la carta donde escoger exactamente el programa que quieres ver de los emitidos. Además tienes acceso a los canales de radio: RNE, Radio3 y Radio5.

Atresplayer

Atresplayer es del grupo de Antena 3

La propuesta de Antena 3 y el resto de canales que pertenecen a esta corporación del grupo Planeta es este Atresplayer. Tienes acceso a Antena 3, LaSexta, Neox, Nova, MEGA, A3Series además de un par de canales digitales especializados en contenidos virales (Flooxer) y telenovelas (Novelas Nova) que solo emiten bajo demanda. Por supuesto puedes ver las emisiones en directo siempre que los derechos del contenido lo permitan (es decir, que la plataforma tenga los derechos de emisión también en apps) o acudir a los contenidos a la carta, con todos los programas, temporadas y capítulos de tus series favoritas.

Mitele

Mitele es la solución para ver Tele 5

Mitele es la solución de Tele 5 y el resto de cadenas de la corporación para llevar hasta tu dispositivo móvil las retransmisiones en directo, y ofrecerte todo el contenido a la carta. Aquí tendrás acceso a la cadena matriz pero también a Cuatro, FDF, Energy, Divinity y Be Mad. Hay de todo claro, desde películas y series a programas, noticias, deportes o contenidos para niños a través del canal digital de vídeo miteleTeens. Gran Hermano, Sálvame, MYHYV, el programa de Ana Rosa... Irresistible.