Se acerca la campaña de Navidad y eso supone tiempos convulsos en el mercado de los videojuegos. Es la época del año donde más títulos se venden y donde casi todas las compañías desarrolladoras ponen el foco, en muchos casos guardando los grandes lanzamientos para hacerlos coincidir con fechas tan señaladas. A la vez los jugadores están expectantes para conseguir ese juego que tanto tiempo llevan esperando, y siempre conviene echar un vistazo a las listas de los más vendidos para hacernos una idea. Eso sí, este trimestre final de 2018 no hay ni habrá duda, el regreso de la franquicia Call of Duty arrasa en las tiendas.

Tras varias entregas explorando nuevos territorios y formas de juego Call of Duty: Black Ops 4, la última entrega aparecida hace apenas unas semanas, se presenta como una vuelta a la acción más clásica. Como principal novedad, es un juego solo multijugador, por lo que no hay campaña en solitario ni modo historia. Con esto se busca potenciar el juego online entre personas o equipos, pero siempre desde un punto tradicional donde no hay cabida para acrobacias extrañas y sí para la parte más táctica y militar. Los escenarios recuperan amplitud, guardando espacio para crear estructuras y pequeños recovecos que dinamicen las situaciones de juego y las batallas.

Si buscas un título de la saga para ti o como un regalo navideño existen otras muchas entregas en la saga que podrían serte de interés. Call of Dutty WW II es la anterior entrega, aparecida ahora hace justo un año y ofrece otra historia totalmente distinta ambientada en el conflicto de mediados de siglo XX. En él toman protagonismo los atuendos, las armas y los vehículos utilizados por los ejércitos que se enfrentaron entre 1939 y 1945, lo que da un aire mucho más nostálgico a las partidas. Y es que supuso todo un cambio respecto a lo ocurrido en la saga en años anteriores, ya que se dejaron a un lado los conceptos futuristas para regresar a los combates más clásicos. Puede ser una alternativa distinta y viable para pasar el rato en estas fiestas.

Apuntando a un hombre en Call of Duty WW2

También podrían interesarte dos entregas como Advanced Warfare y Modern Warfare, que supusieron el salto definido de CoD al olimpo de los juegos de acción en primera persona. Si buscas ese concepto futurista del que hablábamos antes, con equipación y armamento más propio del próximo milenio, son tus opciones ideales, dales una oportunidad si aún no lo has hecho.

Elijas el Call of Duty que elijas, harás siempre bien en tener en cuenta el precio de cada entrega. Como es lógico Black Ops 4 es un reciente estreno sin descuentos aparentes por ahora, pero puedes comparar precios en tiendas.com para conseguir el más económico y comprar Call of Dutty WW2, Modern Warfare, Advanced Warfare o cualquiera del resto de las entregas a precios mucho más competitivos, especialmente en esta época del año. Lo que queda claro es que CoD arrasará una vez más entre jugadores de PC, PlayStation y Xbox.