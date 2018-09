Los usuarios de iPhone que quieren instalar apps hackeadas cuentan con algunas herramientas populares como TweakBox, que actúa como un repositorio de MODs de lo más variado donde encontrar apps de pago gratis, otras que se saltan la publicidad, juegos que ya incluyen todas las compras integradas sin que tengas que sacar la chequera u otro tipo de modificaciones más que interesantes para tu uso y disfrute. No es algo muy legal claro está, pero su popularidad crece tanto como las opciones que ofrecen. En Android existen algunas alternativas para poder descargar apps hackeadas, y aquí te ofrecemos la lista para que la consultes...

Todo tipo de apps hackeadas en tu Android

Estas 5 opciones te permitirán descargar esas ansiadas apps con todo gratis en su interior. Además suelen hacer un seguimiento de la aparición de nuevas versiones, así que podrás tener tus MODs al día para evitar posibles eventualidades, ya que el funcionamiento de estos desarrollos no suele ser muy estable que digamos y están sujetos a cualquier problema. Si tienes eso en cuenta y aun así quieres probar, sigue leyendo. Por cierto, para poder descargar e instalar apps a través de ellas tendrás que darles el permiso correspondiente en los ajustes de tu móvil o tableta.

TuTuApp

TuTuApp es de las mejores alternativas a TweakBox en Android

Es una de las tiendas alternativas más populares, en su interior tienes miles de apps disponibles tanto gratuitas como de pago. Su interfaz es de las más atractivas de todo lo que veremos en este listado, en ella tienes organizadas las apps en función de si son apps o juegos, además de acceso a un ranking, listados de destacados y populares... Y por supuesto toda la información necesaria de aquello que te descargues, incluida la información de qué incluye exactamente cada MOD.

TutuApp 3.1.2 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

ACMarket

En ACMarket también encontrarás juegos modificados

Otra de las tiendas de apps trucadas que aún siguen en pie. La oferta aquí es menor pero lo importante es que las apps se descargan e instalan con normalidad. El aspecto es algo más rudimentario pero desde el menú superior tienes acceso directo a las categorías más importantes por lo que no te será muy complicado navegar por el directorio.

ACMarket 4.2 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

Blackmart

Blackmart es una clásica app bastante fea

Si ya antes has tratado de hacerte con alguna app de este estilo posiblemente te suene el nombre de Blackmart. Fue una de las tiendas populares para descargar apps hackeadas, y aunque ha perdido un poco de vigencia sigue estando disponible si te haces con el APK correcto a través de nuestra web, donde te aseguramos poder descargar la versión buena y no cualquiera de los cientos de fakes que se distribuyen por ahí. La mayor complejidad en este caso es el idioma, ya que parte de las apps disponibles está en chino. Si eso no te echa para atrás tienes apps para rato.

Blackmart Alpha 2018.2.16 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

HappyMod

HappyMod también contiene juegos trucados

Otro de esos lugares benditos en el mundillo de los MODs es HappyMod, que bajo el lema MODs que funcionan ofrecen un buen número de apps y juegos trucados para darte todas esas opciones de pago por la patilla. Navega entre las categorías o haz búsquedas, pulsa en cada juego para saber más sobre las ventajas que contiene y hazte con él al momento.

HappyMod 1.0.1 Idioma Inglés S.O. Android Licencia gratis Descargar

vShare

vShare ofrece app y juegos con compras integradas gratis

vShare es una popular tienda alternativa con miles de tweaks a tu disposición. Aquí encontrarás apps tanto gratuitas como de pago que podrás descargar igualmente gratis. También hay disponibles como es lógico apps que no están en otro lugar, mucho menos en la tienda oficial. El funcionamiento es el habitual con distintas categorías que navegar o un buscador para encontrar al momento lo que necesitas.