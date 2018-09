Ver la televisión gratis en Android es muy fácil gracias a las cientos de apps de streaming que hay disponibles, pero los usuarios de iOS siempre lo han tenido más complicado por la política de Apple de no permitir la instalación de apps que emiten contenido audiovisual en streaming sin tener los derechos para hacerlo. Ese tipo de apps están vetadas en la tienda oficial, único lugar del que teóricamente se pueden descargar e instalar apps, por lo que toca recurrir a otras soluciones. En Android existe una app muy popular para ver la TV, pero ¿cómo podemos utilizarla en iPhone? O mejor dicho, ¿de qué manera podemos conseguir todos esos canales en nuestro sistema operativo? Si tienes un iPhone o un iPad sigue leyendo porque te explicaremos cómo puedes disfrutar de las ventajas que proporciona You TV Player en tus dispositivos de la manzana.

Qué es You TV Player

You TV Player es una aplicación que permite ver muchos canales de TV de todas partes del mundo. La app incluye por defecto una lista de canales pero tú puedes añadir más canales de forma manual. De esta manera tienes toda la TV que puedas imaginar disponible en un teléfono o tableta para verla en cualquier parte usando tus datos móviles o una conexión a Internet, incluso en la TV de casa ya que es compatible con Chromecast. En You TV Player puedes encontrar desde canales con emisión en abierto y gratuita hasta canales de pago.

La aplicación se llamó originalmente You Play Player, pero cambiaron el nombre por el actual. Aunque existen muchas apps para Android capaces de hacer lo mismo, You TV Player es posiblemente la favorita y más descargada aun cuando no está disponible en las tiendas oficiales.

You TV Player para iPhone y iPad: ¿existe?

Si eres usuario de iOS seguro que te estás haciendo esta pregunta. La respuesta lamentablemente es que You TV Player no existe para iPhone. No hay una versión para iPhone desarrollada por las mismas personas ni noticias de que pueda aparecer en el futuro.

Además, si eres usuario de alguno de estos dispositivos estarás familiarizado con la restrictiva política de apps impuesta por Apple que no permite instalar cosas fuera de la App Store como medida de precaución en materia de seguridad. A no ser que uses jailbreak o cualquier otro atajo para hacerlo (que los hay como veremos más adelante), nada que esté fuera de la tienda oficial puede ser instalado. Por otra parte, la propia naturaleza de la app impediría su aparición en la tienda oficial, pues no está permitido el pirateo de contenidos.

Descargar las mejores alternativas a You TV Player para iOS

Ya sabemos qué es You TV Player y que no existe en iPhone o iPad. Podemos hacer dos cosas: llorar, o buscar unas cuantas alternativas que cubran su vacío en nuestras vidas. A continuación te mostramos un listado de apps que hacen exactamente lo mismo que You TV Player de una u otra manera: ofrecer la emisión en streaming de canales de TV de todo el mundo.

VLC y listas M3U

VLC para iPhone reproduciendo contenido de una lista M3U

La opción más sencilla en iPhone para poder ver la TV es utilizar alguna app compatible con listas M3U. Existen muchas apps que son capaces de trabajar con este formato de listas de canales de TV, pero VLC es posiblemente el mejor y el más conocido. Aquí el gran problema es dónde encontrar en Internet esas listas, para lo cual es recomendamos hacer una búsqueda en Google periódicamente ya que son listas que suelen dejar de funcionar y se renuevan constantemente. Encontrarás en la red muchos sitios donde encontrar listas de canales en cualquier idioma, también el español. Tras eso solo tienes que visitar los ajustes de VLC y pegar la dirección en la sección Network Stream.

Kodi

Un addon de Kodi funcionando en iPhone

Kodi es uno de los media center más conocidos, heredero directo del antiguo XBMC. Este programa, con ayuda de unos cuantos addons, puede darte acceso directo a miles de canales de TV y otros contenidos audiovisuales, pero como ya imaginas no está disponible en la tienda de Apple y toca buscar atajos para instalarlo en un iPhone. Tu primera opción para instalarlo es descargar el fichero IPA que te ofrecemos.

A continuación tendrás que tirar de un PC o un Mac para instalar Cydia Impactor, la herramienta que permite instalar archivos IPA en iOS. Hay versiones disponibles para los dos sistemas operativos. Conecta tu iPhone al ordenador y asegúrate de traspasar el fichero IPA que te has bajado anteriormente para ejecutar la instalación.

Tu segunda opción son los diferentes markets alternativos para iOS que no requieren de jailbreak como por ejemplo AppValley. Para instalarlos basta con visitar su web a través de un navegador, pulsar un botón y dar permiso en los ajustes de iOS al desarrollador para que pueda ser verificado. Una vez tengas AppValley instalado todo lo que tienes que hacer es buscar Kodi en el repositorio de apps disponibles e instalarlo de la misma manera: aceptando las credenciales del desarrollador en los ajustes una vez se complete la descarga del paquete.

Una vez tengas Kodi instalado puede empezar a navegar por su repositorio de complementos de vídeos para ir instalando aquellos que te ofrezcan los contenidos que vas buscando, o puedes realizar búsquedas en Internet para descargar los paquetes directamente e instalarlos por tu cuenta. Ten presente que en estos casos quizás necesites utilizar un ordenador de sobremesa con iTunes instalado para transferir los archivos hasta el móvil o la tableta.

Apps oficiales de TV: RTVE, MiTele, Atresplayer

Apps de TV de España para Android

La opción más sencilla de todas es usar directamente las apps que los medios generalistas ponen a tu alcance. Las grandes cadenas en España cuentan con su propia app donde seguir la emisión en directo de sus diferentes cadenas y en muchos casos ver el contenido ya emitido en diferido. Incluso existen apps de televisiones autonómicas. Ante la falta de opciones disponibles en iPhone comparativamente con Android, esta siempre será una opción rápida y segura para ver contenidos en tu iPhone. Está claro que es el método legal y que por tanto aquí no podrás piratear señales de canales de pago o extranjeros o acceder a los últimos estrenos de cine, pero con todas estas apps instaladas tienes casi toda la televisión generalista de España cubierta.

