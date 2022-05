Hoy se escribe una nueva página en la historia de los videojuegos. El gigante estadounidense Electronic Arts ha anunciado que su acuerdo con FIFA finalizará el próximo año. Esto significa que el futuro FIFA 23 que se espera tras el verano será la última edición de la franquicia. Sin embargo, esto no significa que vaya a abandonar el desarrollo de videojuegos y simuladores de fútbol dentro de los cuales el estudio es un gran referente. Ahora, sus decenas de millones de jugadores tendrán que hacerse a un nuevo nombre de marca: EA Sports FC.

Desde su primer lanzamiento en 1993, el videojuego de fútbol de EA, en sus versiones para PC, smartphones y videoconsolas, ha generado más de 20.000 millones de dólares de beneficios. Aunque no ha hablado de cifras concretas por títulos, EA, desarrollador de otras grandes franquicias como Need for Speed o Battlefield y juegos como Apex Legends, ha afirmado que FIFA es su mayor y más popular franquicia y que representa una gran de sus ingresos de 5.600 millones de dólares el año pasado. Con tales cifras, era de esperar que el juego como tal no iba a desaparecer.

Únete al club

Más información en julio de 2023 #EASPORTSFC

Cambio de nombre a EA Sports FC y grandes promesas para el futuro

Tras meses de negociaciones infructíferas con la FIFA que podría haber pedido hasta duplicar los 150 millones de euros anuales que le pagaba EA y ciertos desacuerdos entre ambos sobre el contenido de una posible prórroga, la noticia se ha hecho oficial a través de un comunicado en la página web de EA:

El próximo año, EA SPORTS FC se convertirá en el futuro del fútbol de EA SPORTS. Con nuestras más de 300 licencias en este deporte, estamos listos para llevar las experiencias futbolísticas a nuevas cotas, en nombre de todos los fans del fútbol alrededor del mundo. Esta plataforma nueva e independiente traerá una oportunidad única para crear, innovar y evolucionar. Esto es mucho más que un cambio de símbolo - como EA SPORTS, estamos comprometidos en asegurar que EA SPORTS FC sea un símbolo de cambio.

El gigante puede permitirse esta separación porque domina el sector, aún más tras el fiasco de la franquicia de Konami de este año, pero también porque va a mantener sus más de 300 acuerdos de licencia con los principales clubes, ligas nacionales o continentales. Salvo la Copa del Mundo que no debería volver a incluirse después de la edición de este verano en Qatar, poco o nada desaparecerá del juego. EA continuará ofreciendo sus licencias para más de 700 equipos, 100 estadios y 30 ligas, así como asociaciones exclusivas con la Premier League, LaLiga, la Bundesliga, la Serie A, la MLS y más que están por venir. Justamente, desligarse de la FIFA ayudaría a la franquicia a crear nuevo contenido sin restricciones por parte del organismo como nuevos modos de juego o eventos especiales.

Por su parte, la FIFA ha anunciado que seguirá ofreciendo nuevos videojuegos de fútbol de la mano de otros desarrolladores. El primero sería una experiencia de juego sobre la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, pero también se esperan títulos centrados en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, asegura que su franquicia seguirá siendo la mejor en los años venideros.