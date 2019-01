Si hoy en día no estás en Internet no existes, así de simple. La red es el canal número uno para darse a conocer, y no puedes seguir pensando que tú o tus proyectos y negocios no necesitan tener su propio espacio online. Quizás te hayas visto abrumado por la complejidad de crear tu propia página web exactamente tal y como tú quieres, sobrepasado por tantos tecnicismos informáticos y por tantas herramientas de desarrollo y diseño difíciles de comprender y de usar. No es el caso de Argentina Virtual, una empresa especializada en la creación de páginas web, hosting y otros servicios que veremos a continuación que simplifica hasta el infinito todo dándote a la vez el 100% de los recursos para hacer eso que tienes en mente.

Sitio Fácil, la herramienta número 1 de creación de páginas web

En Argentina Virtual puedes crear una web 100% personalizada desde cero con la facilidad que uno siempre reclama gracias a su servicio Sitio Fácil. Puedes diseñar fácilmente en WordPress aprovechando las plantillas profesionales que ofrecen. Todos los diseños son responsive, lo que significa que la página web se adapta siempre al dispositivo del usuario y se ve correctamente en todo tipo de pantallas, con las ventajas que eso supone para la usabilidad del visitante. A nivel diseño no existe absolutamente ningún límite, uno de los grandes problemas en otras plataformas. Y dos cosas realmente importantes: el hosting (es decir, el servicio de almacenamiento necesario tras una web) está incluido y es realmente rápido dado que los servidores están alojados en Argentina, y además podrás crear direcciones de correo electrónico con tu propio dominio. ¡No necesitas absolutamente ningún conocimiento sobre programación!

Logotipo de Argentina Virtual Networks

Una vez crees tu página podrás administrarla con mucha facilidad gracias al panel de control disponible, donde comprobarás el rendimiento real del sitio. También podrás realizar backups del contenido con las bases de datos, los archivos y los correos electrónicos, y como medida de seguridad adicional totalmente necesaria en nuestros días obtendrás certificados de encriptación SSL (HTTPS) para tu dominio. Si en algún momento te surge la más mínima duda tienes a un solo clic al equipo de soporte técnico, y en la parte de seguridad no tendrás que preocuparte por nada pues cuentan con UPS, entorno controlado y seguridad durante 24 horas.

Cómo crear una web con Sitio Fácil

El proceso de creación de una web es tan simple como seguir estos 3 pasos:

Elige el diseño de la web aprovechando la gran cantidad de plantillas disponibles. Arrastra y suelta elementos como imágenes y conforma así el aspecto personalizado de tu web. Puedes usar WordPress Nitro o WordPress VPS.

de la web aprovechando la gran cantidad de plantillas disponibles. Arrastra y suelta elementos como imágenes y conforma así el aspecto personalizado de tu web. Puedes usar WordPress Nitro o WordPress VPS. Después, introduce el contenido de tu proyecto o empresa. Escribe el texto de manera simple e intuitiva.

de tu proyecto o empresa. Escribe el texto de manera simple e intuitiva. Por último, publica online tu web con un simple clic y a funcionar. Podrás actualizar tu página siempre que quieras y sin tener que perder tiempo recurriendo a terceras personas, y te aprovecharás de las ventajas de posicionamiento web que brinda la plataforma para salir en los primeros resultados de las búsquedas y ganar visitas gracias a Google.

Diseño de una web con servicios de pago

Con tu página online se abre un mundo de opciones. Podrás integrar servicios como PayPal, MercadoPago o PayU para que tus clientes puedan hacer compras. También dispondrás de formularios de contacto para que tus potenciales visitas se pongan en contacto contigo o podrás integrar redes sociales mediante botones, permitiéndote también ganar presencia en sitios como Facebook y Twitter. Y si necesitas ir un paso más allá, no dudes en consultar el resto de servicios: Con SEO y Posicionamiento lograrás que tu web alcance el primer puesto en las búsquedas multiplicando exponencialmente tus visitas. También podrás realizar Email Marketing de forma efectiva garantizando la conversión, o contratar servicios de audio en streaming, ideales si quieres crear una radio online 24 horas.

No lo pienses más, la manera más rápida, fácil y sobre todo, efectiva, de crear una página web y lograr que cualquier persona te conozca y se interese por lo que ofreces es utilizar Argentina Virtual: todo lo que demandas en una web accesible en un único lugar.