Si hace nada te explicábamos que Elon Musk adquiría Twitter por 44.000 millones de dólares, ahora debemos informarte de todo lo contrario. El magnate acaba de publicar un tuit en el que confirma que, hasta nuevo aviso, pone en suspenso la adquisición. ¿El motivo? Quiere una confirmación de cuántas cuentas falsas hay dentro de Twitter antes de poner definitivamente el dinero sobre la mesa.

En un tuit escueto, Elon Musk ha anunciado que detiene temporalmente la compra de la red social del pajarito. Según expresa en la publicación, el motivo radica en que la plataforma se alimenta, en parte, de usuarios falsos. Dice así:

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of users https://t.co/Y2t0QMuuyn

Lo más curioso es que en el tuit enlaza a una información de Routers con fecha del 2 de mayo de 2022 en la que se menciona que al menos el 5% de las cuentas activas diariamente son spam o falsas. Y es precisamente en los perfiles activos en las cuales la red social encuentra su medio para generar ganancias con la publicidad.

Esta no es una preocupación nueva para Elon Musk. Hace ya algunas semanas, mostraba su incertidumbre con respecto a este asunto en una publicación que subió a Twitter. Se mostraba firme afirmando que es necesario eliminar los bots, el spam y las estafas. Por otro lado, ese es uno de los principales motivos por los cuales el deseo del magnate es abrir los algoritmos de la plataforma, convirtiéndolos en código abierto. Según él, el problema de Twitter es que no genera la suficiente confianza.

That is why we must clear out bots, spam & scams. Is something actually public opinion or just someone operating 100k fake accounts? Right now, you can’t tell.

And algorithms must be open source, with any human intervention clearly identified.

Then, trust will be deserved.