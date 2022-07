Facebook sigue ocupando un puesto central dentro del universo Meta, y por eso Mark Zuckerberg no deja de buscar nuevas estrategias para modernizar la red social. De hecho, ayer mismo anunció el nuevo diseño del feed que separa las publicaciones de amigos del resto de contenidos.

A partir de ahora, se añade una pestaña más al menú de navegación. Así, podremos acceder a los contenidos de la plataforma desde Inicio (como hasta ahora) y desde la pestaña de Feeds, que filtrará los posts para que solo veamos publicaciones de amigos.

Mark Zuckerberg just announced a Feeds tab on @facebook, where you can see a chronological feed of posts from those you follow. And when you open Facebook, you’ll still see a Home tab where we’ll recommend personalized content from creators and friends.https://t.co/nLA7hgclGK pic.twitter.com/Ajy2knHL70