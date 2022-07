Hoy en día, casi todos tenemos una cuenta en Facebook. Pero hay usuarios que tienen dos o más cuentas. Esta tendencia se ha convertido en algo habitual a medida que la red social incorporaba más y más herramientas profesionales.

Para ello, hasta ahora era necesario crear varias cuentas con diferentes correos electrónicos. Pero eso podría cambiar muy pronto, ya que Facebook está testando un método para que los usuarios puedan tener hasta cinco perfiles vinculados a la misma cuenta.

Diferentes maneras de conectar en Facebook

El objetivo de la red social es dar la posibilidad de tener diferentes perfiles dedicados a grupos específicos para conectar por separado. Por ejemplo, un usuario podría tener un feed específico para amigos, otro para compañeros de trabajo, otro para la familia y otro para fines exclusivamente profesionales.

Según ha declarado a TechCrunch el portavoz de Facebook, Leonard Lam, “para ayudar a las personas a adaptar su experiencia en función de sus intereses y relaciones, estamos probando una forma de que las personas tengan más de un perfil vinculado a una sola cuenta de Facebook”. No obstante, los usuarios deben seguir acatando las reglas de la plataforma. Es decir, que no podrán hacerse pasar por otras personas y no podrán crear cuentas falsas.

Así, los usuarios tienen que usar su nombre real en el perfil principal de su cuenta de Facebook. En los perfiles secundarios la cosa cambia, ya que se podrá escoger cualquier nombre de perfil con la única condición de que sea único.

Sin embargo, algunas de las funciones de la red social solo serán accesibles desde la cuenta principal, como crear una página o utilizar Facebook Dating. Pero todavía habrá que esperar para poder probar esta función, ya que está en fase de pruebas, al igual que el nuevo diseño de los grupos similar a Discord. Estos cambios se producen en un momento en el que la plataforma lucha por mantener a los usuarios, especialmente a los más jóvenes, y por eso también está buscando fórmulas diferentes competir con TikTok.