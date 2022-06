Parece que Meta está preocupada por el indiscutible éxito de TikTok. Hace poco Instagram integró el feed a pantalla completa para competir con la red social de vídeos cortos y ahora es Facebook quien está preparándose para realizar una serie de cambios que le harían parecerse un poco más a su rival. La noticia llega desde The Verge, medio que ha tenido acceso a un memorando interno de Meta en el que se detallan las intenciones de cambio.

En dicho documento el jefe de Facebook, Tom Alison, explica detalladamente cuáles son los planes de la compañía para conseguir dar mayor visibilidad a las publicaciones por su temática o popularidad, sin que necesariamente provengan de usuarios o grupos a los que seguimos.

Facebook is changing its algorithm to take on TikTok, leaked memo reveals https://t.co/VeLevpw0KM pic.twitter.com/jm3KUbJKGD