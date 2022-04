La tienda oficial de Android, la Play Store, ofrece millones de aplicaciones y entre todas ellas se cuelan habitualmente muchas que son de nula utilidad e incluso, a pesar de los controles de Google, peligrosas para el usuario. En los últimos tiempos se ha detectado un aumento de la presencia de apps falsas que se muestran como GBWhatsApp, uno de los MODs más populares de WhatsApp, pero en realidad se trata de apps que no tienen nada que ver con él, siendo en el menos malo de los casos, contenedores de publicidad invasiva.

¡Cuidado! ¡GBWhatsApp no se puede descargar de Google Play!

El motivo por el que no se puede es porque WhatsApp no aprueba su uso y trata de restringirlo de diferentes maneras, desde el baneo temporal o permanente de usuarios hasta el veto en Google Play, que es adonde queríamos llegar: en la tienda oficial de Android no encontrarás ni una sola versión de GBWhatsApp, ni de cualquier otro MOD, que funcione. En cambio, lo que puedes encontrar en Play Store, pero que en absoluto es lo que se promete y que puede llegar a entrañar un alto riesgo por el nivel de permisos que requieren que afectan a la privacidad tanto del dispositivo como de la propia app de WhatsApp, son una serie de aplicaciones que aparentan ser este MOD. De hecho, cuentan en su haber con millones de descargas, siendo especialmente populares en países como Brasil, país donde la versión alternativa de WhatsApp cuenta con una nutrida base de usuarios.

La oferta de este tipo de aplicaciones falsas es extensa y es aconsejable tener cuidado con lo que uno se descarga, porque en muchos casos pueden resultar legítimas a primera vista. Para que veas de qué hablamos hemos hecho la prueba con tres de las más populares en Play Store, que viene a demostrar que no son lo que dicen ser y tampoco cumplen con lo que, una vez descargadas, aseguran: mejorar la experiencia de uso tanto con el MOD como con WhatsApp Messenger.

GB What's Version 2022 de Codeixive Apps

Esta app se presenta en Play Store de forma un tanto confusa, dejando que el usuario crea que está ante una versión de GBWhatsApp totalmente actualizada. De hecho, en su descripción se utilizan palabras y conceptos que pueden hacer pensar al usuario que está ante éste o incluso alguna versión de WhatsApp Plus, otro MOD también muy popular. En realidad no es así y lo que vemos es una supuesta herramienta para descargar estados de WhatsApp o una que permite cambiar la fuente de texto de la app de mensajería.

El menú principal de GB What's version 2022 de Modi Sons

GB What's version 2022 de Modi Sons

Esta es otra de las famosas, con más de 5 millones de descargas en su haber. Como la anterior, de manera ambigua, deja entender que estás ante GBWhatsApp. Pero no, finalmente se descubre como una app que promete todo tipo de contenidos y recursos utilizables en WhatsApp, desde la descarga de estados a nuevos emojis, pero que en realidad lo único que nos trae es mucha publicidad y muchas peticiones para otorgar permisos. Razón de más para desconfiar.

GB What's Version 2022 de Passion App Lab sirve mucha publicidad

GB What's Version 2022 de Passion App Lab

Se trata de un clon de la mencionada anteriormente de Codeixive Apps. Ofrece exactamente las mismas funciones, ninguna útil, por lo que puedes considerarla como otra pérdida de tiempo.

GB What's Version 2022 de Passion App Lab es idéntica a la de Modi Sons e igualmente inútil

¿Descargar MODs de WhatsApp? En webs especializadas o tiendas alternativas como Malavida

No vas a encontrar GBWhatsApp ni cualquier otro MOD en la Play Store de Google y la única manera de hacerlo, es recurrir a webs especializadas y tiendas alternativas como Malavida. En cualquier caso, has de recordar que utilizar una de estas apps tiene sus riesgos en forma de baneo, funcionamiento a menudo inestable publicidad o privacidad al no saber exactamente con quien compartimos nuestros datos, además de con los servidores de WhatsApp. Quizá antes de dar este paso, prefieras descubrir trucos que pueden ayudarte a aprovechar mejor WhatsApp y conocer todas las funciones ocultas que es capaz de brindar.