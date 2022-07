Atrás quedan los tiempos en los que los influencers de Instagram darían cualquier cosa por un like o por un seguidor nuevo. Y es que ahora la red social ha lanzado nuevas herramientas para los creadores de contenido, incluyendo la posibilidad de publicar contenidos visibles solo para los suscriptores. De esta forma, la plataforma pasa a competir directamente con otros servicios de suscripción de creadores, como Patreon.

Las suscripciones están disponibles desde principios de año para un reducido grupo de creadores de contenido de Estados Unidos. Y aunque la opción está aún en fase de pruebas, la compañía acaba de anunciar novedades al respecto. La más destacable es la opción que permite a los influencers compartir fotos y reels solo accesibles para los usuarios que paguen. Es decir, sus suscriptores.

Según la información proporcionada por la red social, las suscripciones de pago de Instagram tendrán un coste de entre 0,99 y 99,99 dólares al mes (entre 1 y 100 euros al mes, aproximadamente). La tarifa la podrá el propio creador, que será el encargado de decidir cuánto vale su contenido y cuánto cree que sus followers están dispuestos a pagar. Los suscritores lucirán una insignia morada que indica su apoyo al creador de contenido

Según el CEO de Instagram, Adam Mosseri, el objetivo es conseguir que esta red social esa “el mejor sitio online para que los creadores se ganen la vida”. Esta idea sigue la línea de la nueva estrategia de la plataforma de Meta, que quiere que sus creadores ganen más dinero. Hasta el momento, los creadores de contenido podrían compartir historias y hacer directos con los suscriptores, pero ahora las opciones se amplían con chats, reels y posts de pago, entre otras cosas.

Subscriptions Update



Subscriptions are a great way for creators to have a predictable income & for fans to get exclusive content from creators that they love.



This update includes:

- Subscriber Chats

- Subscriber Reels

- Subscriber Posts

- Subscriber Home pic.twitter.com/5PzDTcwn8d