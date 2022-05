Meta está a punto de unirse a la moda de los tokens no fungibles, más conocidos como NFTs por sus siglas en inglés. La compañía, anteriormente conocida como Facebook, anunció el pasado mes de marzo en el evento South By Southwest celebrado en Austin (Texas) que Instagram ya estaba buscando el modo en integrar NFTs en su plataforma. En aquel anuncio no se indicó una fecha exacta, pero ahora sabemos que llegará tan pronto como esta misma semana.

Y es que Mark Zuckerberg ha anunciado a través de un vídeo en su cuenta de Facebook que estos "coleccionables digitales" podrán mostrarse en los perfiles de la red social como ya sucede en Twitter. El ejecutivo también confirmó que los NFTs llegarán a Facebook, aunque de momento no ha indicado una fecha ni tan siquiera aproximada para ello.

Zuckerberg añadió que los NFTs de realidad aumentada, a los que denominó "NFTs 3D", también llegarán a Instagram. De acuerdo con sus palabras, estos NFT se podrán integrar en las historias de Instagram mediante Spark AR, la plataforma de AR de software con la que se generan los filtros en la red social. De este modo, los creadores y coleccionistas podrán poner este tipo de arte digital "en espacios 3D y proyectarlo en espacios físicos".

El director de producto de Instagram, Adam Mosseri, también ha difundido la noticia, aunque en este caso lo ha hecho desde su cuenta de Twitter y nos ha dado información adicional sobre la nueva función. Mosseri asegura que la red social permitirá a los usuarios compartir los NFT sin tarifas asociadas con su publicación o el intercambio de los mismos, aunque tratándose de Meta, es posible que próximamente se integre alguna vía de monetización.

NFTs on Instagram

This week we’re beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG.

See you next week! pic.twitter.com/VuJbMVSBDr