Instagram sigue evolucionando con el objetivo de mantener su buena posición dentro del mundillo de las redes sociales. No cabe duda de que la competencia es cada vez más feroz. TikTok está logrando atraer a cada vez más usuarios gracias a su funcionamiento dinámico y simple, ofreciendo contenido de todo tipo con tan solo deslizar el dedo por la pantalla. En Meta son conscientes de este hecho y por eso no dejan de agregar novedades (algunas muy parecidas a las que ofrecen sus competidores). Todas estas mejoras se suman a las que ya hemos visto llegar en los últimos días, como la recuperación del orden cronológico en el feed principal y las mejoras aplicadas en los mensajes directos.

En sus inicios, Instagram fue una red social de fotografía con tintes retro. No obstante, hace años que los formatos disponibles dentro de esta plataforma se han diversificado. Ahora tienen mayor relevancia los vídeos que las imágenes estáticas. Primero fueron las Historias y, ahora, los Reels. De hecho, una gran parte del tiempo que pasan los usuarios dentro de Instagram lo invierten visualizando este último tipo de contenido. ¿Y qué podían hacer desde Instagram para potenciarlo más aún?

La introducción de un modo a pantalla completa, que probablemente recuerde al diseño que ya conocemos en TikTok, será una de las próximas novedades de Instagram. Según ha anunciado el mismo Adam Mosseri, Director de Instagram, las aplicaciones oficiales de este servicio sufrirán un rediseño importante. El cambio más relevante es que la barra de Historias se esfumará. Lo que sí se mantendrá es el resto de los elementos de la interfaz, como las pestañas para los reels, las compras o el propio perfil.

Testing Feed Changes

We’re testing a new, immersive viewing experience in the main Home feed.

If you’re in the test, check it out and let me know what you think. pic.twitter.com/dmM5RzpicQ