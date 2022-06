Meta ha anunciado nuevas herramientas y recursos de control parental para que los padres o tutores puedan supervisar más directamente las actividades de sus hijos menores de edad en Instagram. Con este nuevo sistema, los padres y tutores podrán enviar invitaciones a los jóvenes que éstos deberán aceptar para poder hacer uso de ellas.

Con el nuevo plan, los padres tendrán mucho más control sobre lo que pueden o no hacer sus hijos en Instagram. Por una parte, podrán limitar el tiempo de uso de la pantalla estableciendo límites diarios del uso de la aplicación (desde 15 minutos hasta 2 horas) y programar descansos como los que ofrece TikTok con su nueva función. Por otra, los jóvenes podrán informar a sus padres o tutores legales si encuentran contenido que no cumple las normas de Instagram por incitación al odio, uso de la violencia o de desnudos, por ejemplo. Además, los padres y tutores también tendrán acceso a los contactos de sus hijos en Instagram, ya sean sus seguidores o las personas a las que siguen para poder detectar ciertos perfiles que puedan parecer sospechosos o peligrosos.

En resumen, cuando estas nuevas funciones estén disponibles en nuestro país, desde la sección de Ajustes de Instagram, estas son las tres principales acciones que los padres o tutores podrán realizar para llevar cierto control del Instagram de sus hijos:

