Como usuarios, no solemos reparar o pensar en ello, pero entre TikTok, YouTube, Facebook e Instagram hay un verdadero tira y afloja para ganar usuarios y conseguir que nos quedemos el mayor tiempo posible desplazándonos dentro de sus carruseles de vídeos cortos. Ahora, Instagram y Facebook presentan nuevas herramientas creativas y otras novedades para que sus usuarios puedan publicar Reels más atractivos, de forma más sencilla, y llamar más la atención de la comunidad tras lanzar su feed a pantalla completa.

La principal novedad que va a incluir Instagram Reels es el aumento del límite de tiempo de los vídeos que los usuarios pueden publicar desde los 60 segundos que permitían hasta ahora hasta los 90. Así, los de Zuckerberg pretenderían mantener esa dinámica de carrusel rápido y dinámico pero acercándose algo más al funcionamiento actual de TikTok. Aunque hace un par de meses el gigante chino decidiera permitir vídeos de hasta diez minutos y no solamente de tres como hasta el momento, la mayoría de su comunidad continúa creando contenido mucho más corto y directo, mucho más llamativo. Pero hay muchas más novedades.

En total, Instagram va a incluir cuatro novedades distintas con un objetivo claro: facilitar la creación, la edición y la programación de los Reels para poder llegar a mayores audiencias en ambas redes sociales imitando un poco el tipo de contenido que consiguió que TikTok se viralizara hasta niveles insospechados. Os las explicamos a continuación.

En Instagram, el núcleo más duro dentro del sector de los vídeos cortos dentro del ecosistema de Meta, las nuevas herramientas y mejoras son las siguientes:

Starting today, you’ll be able to:

Add polls, quizzes and emoji sliders like in Stories

Create Reels using existing templates

Make Reels up to 90 secondshttps://t.co/BR902jC9g6 pic.twitter.com/oHF52g2IUo