Meta sigue empeñada en convertir sus aplicaciones en rivales perfectos para TikTok. Hace poco supimos que Facebook comenzará a sugerirnos contenido basado en nuestros gustos, como hace la red social propiedad de Bytedance. Pero a Instagram también llegan cambios importantes.

El mes pasado supimos que la red social de vídeo podría incorporar un modo a pantalla completa similar al de TikTok, pero este cambio no es nada en comparación con el que acabamos de conocer. De acuerdo con varios medios, Instagram quiere que todas las publicaciones de vídeo que subamos a la plataforma se conviertan, automáticamente, en Reels.

Esta nueva estrategia de Meta tiene como objetivo lograr que su formato de vídeos cortos llegue a más público de Instagram y Facebook. La compañía ha confirmado que ya están probando esta nueva función que, gracias a una captura de pantalla publicada en Twitter por el consultor de redes sociales, Matt Navarra, hemos podido ver cómo funcionará.

Instagram is now making EVERY video a Reel



h/t @ChristinaSBG pic.twitter.com/YLRDhT1nw0