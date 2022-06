Meta quiere que los creadores de contenido se sientan a gusto en sus plataformas y para ello, la compañía ha anunciado una nueva batería de medidas para que estos cobren más. Mark Zuckerberg, CEO de la compañía, ha sido el encargado de dar la noticia y de listar las medidas. Entre ellas nos encontramos con que Instagram también va a ampliar la cantidad de países a los que llegará la posibilidad de que los usuarios puedan compartir NFTs.

El primero de los puntos abordados por el ejecutivo es el del dinero contante y sonante. Zuckerberg afirma que para que los creadores puedan obtener más, la compañía no se llevará hasta 2024 ningún porcentaje de los ingresos por eventos online de pago, suscripciones o insignias de verificación. La compañía había dicho anteriormente que iba a hacer esto hasta 2023, pero parece que su intención ahora es extenderlo un año más.

Además, Facebook permitirá que los creadores puedan darle acceso a grupos de Facebook exclusivos a sus suscriptores de pago en otras plataformas como TikTok o Twitch.

We’re offering creators new ways to make money on Facebook and Instagram, and some updates to help creators as we build for the metaverse. Mark Zuckerberg just shared details:

