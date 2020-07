¡Llegó el verano! Tiempo de remojos, biquinis, siestas, barbacoa y videojuegos. Entre la playa y la piscina, el olor a protector solar, las cañas y las ensaladas frescas seguro que tienes tiempo de disfrutar de todos esos juegos de PC que por una razón u otra aun no has podido tocar. Aquí la lista con los que no puedes perderte y disponibles en PcComponentes, con lo que ni siquiera tendrás que acercarte por la tienda si compras online. Imagínate el panorama: ahora, con los pies llenos de arena, y las costuras del bañador haciendo mella en tus ingles, dando paseos por la tienda…

Juegos ideales para pasar el verano

Aquí va una selección de juegos de actualidad, con descuentos, de calidad contrastada y sin los que no mereces ser considerado un autentico jugón. Que tengamos que venir nosotros a recordarte que tu vida está incompleta sin ellos…

Red Dead Redemption 2

Fue uno de los grandes lanzamientos de Rockstar Games de los últimos años y sigue en la cresta desde entonces. Se trata de un juego de mundo abierto donde nos podremos en la piel de Arthur Morgan, un forajido de la época final del Salvaje Oeste que huye de las fuerzas de la ley y de los cazarrecompensas que buscan su cabeza. Morgan tendrá que enfrentarse a quienes lo persiguen, pero también a sus compañeros en la banda, pandillas y criminales rivales, agencias de detectives y otros muchos personajes y clanes dividido entre ser fiel al grupo o buscar su libertad individual. Toda la acción se desarrolla en un ficticio Estados Unidos, un mapa que amplia la primera parte de la saga alcanzando incluso México.

Una película del oeste convertida en videojuego, con la estructura clásica de GTA y que rápidamente se ha convertido en un imprescindible en todas las plataformas disponibles, esta es la ocasión perfecta de hacerte con él y disfrutar además del modo online multijugador.

FIFA 20

Verano es tiempo de estar con amigos, y nada mejor que las opciones multijugador para poder colaborar o competir los unos con los otros. Quizás entre todos los juegos multijugador FIFA 20 sea la gran estrella, siempre y cuando te guste el futbol. La última edición trae las lógicas mejoras en gráficos y la actualización de las plantillas para incluir los últimos movimientos de jugadores y equipos. Pero es que además de eso hay un nuevo modo de juego llamado Volta que sustituye al conocido como El Camino de Alex Hunter, y que básicamente supone el regreso de FIFA al fútbol callejero, permitiendo disputar partidos en las calles de varias ciudades.

Van Dijk del Liverpool

Además hay numerosas novedades en jugabilidad, donde se ha reformulado el sistema de lanzamiento de faltas, se han añadidos regates y opciones de robar el balón o se ha mejorado la IA de los personajes, para que los compañeros de equipo hagan algo más que ver pasar a los contrarios y sean realmente útiles en defensa. También hay actualizaciones en FIFA Ultimate Team, en las opciones de personalización o en la gestión de plantillas. La edición más completa.

Death Stranding

Death Stranding es otro juego de mundo abierto creado por Kojima Productions, apellido que prácticamente lo dice todo sobre su calidad. Pertenece al género de acción y exploración, en este caso ambientado en un mundo apocalíptico y distópico donde vivos y muertos conviven después de que un misterioso evento conocido como Death Stranding tuviera lugar. Nuestro personaje empezará con la misión de reconectar las ciudades a la antigua usanza, a pie tras la debacle, pero poco a poco iremos descubriendo nuestra propia historia según las decisiones que tomemos y los eventos a los que asistimos. Una travesía donde la exploración lo es todo.

Kojima ha ideado un universo único, una trama que requiere de toda nuestra atención y que tratará de emocionarnos a cada paso. Quizás muchos no vean más que un viaje lineal de un punto a otro, pero el resto encontrara un sandbox diferente con un nuevo concepto, una trama muy elaborada y el inconfundible estilo del autor de clásicos como Metal Gear Solid. Disponible en PC en un par de semanas, ya puedes acceder a la preventa.

Star Wars Jedi Fallen Order

Electronic Arts publicó a finales de 2019 un nuevo juego basado en el universo de Star Wars y el resultado fue espectacular. Es otro de los títulos que puedes encontrar en los descuentos de Pcdays, siendo la oportunidad perfecta de disfrutar de su historia. Estamos ante un juego de acción y aventuras en primera persona, que toma como referencia el Episodio III, La venganza de los Sith y el Episodio IV: Una nueva esperanza. Deberás manejar a Cal Kestis, uno de los últimos supervivientes tras la purga sufrida por los jedi, y tu misión será reestablecer la Orden.

Captura del último Star Wars

En tu viaje deberás visitar planetas y explorar su territorio, enfrentarte a toda clase de bestias y tropas del Imperio que se interpondrán tu cambio, conocer nuevos personajes que te ayudarán en tu aventura y sobre todo disfrutar del manejo del sable láser y la fuerza.

4 juegos únicos que no puedes perderte, con puntuaciones y valoraciones de la crítica sobresalientes y ahora disponibles desde casa y con descuentos y promociones. No dejes pasar la oportunidad de hacerte con los que te falten y por lo que más quieras, ponte a la sombra.