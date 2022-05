Llegan a Twitter los Super Follows Spaces: Espacios para usuarios VIP

La red social Twitter lleva unas semanas en el ojo del huracán desde que se anunciase a bombo y platillo que iba a ser comprada por Elon Musk, para que luego fuera este mismo quien anunciase que paralizaba la compra porque no parece muy convencido en lo relacionado con el número de cuentas falsas que la propia plataforma dice tener, aunque se apunta como estrategia del magnate para rebajar el precio final. Sin embargo, este ruido mediático no ha impedido que se sigan anunciando una serie de cambios y mejoras a nivel de usuario, como los anunciados Twitter Circles, característica a la que se suma la materialización, al fin, de los espacios exclusivos para los Super Followers.

El año pasado, en 2021, Twitter anunciaba la llegada del Super Follows, un modo de suscripción por el que los usuarios podían pagar una cantidad mensual y de esta forma accedían de manera exclusiva a contenido de determinados usuarios. Lo que ocurre es que sólo estaba disponible para un segmento muy exclusivo de los usuarios de la red social: tuiteros de Estados Unidos y Canadá que usaran dispositivos iOS. Finalmente, meses después, esta función se extiende a usuarios de Android y web en todo el mundo, que podrán crear Espacios para estos suscriptores que apoyan el contenido que comparten… pero en modo de prueba y sólo para algunos escogidos.

introducing Super Follows Spaces a new way to get even more connected with your Super Followers



rolling out now to all Super Follows creators pic.twitter.com/sX2fuGfiX8