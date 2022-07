Netflix no atraviesa el mejor momento. Con el fin de solucionar la crisis que sufre y frenar la fuga de usuarios, la compañía está buscando métodos para acabar con las cuentas compartidas y para aumentar los beneficios.

Una de las ideas más polémicas era ofrecer planes de suscripción alternativos con anuncios más económicos (que convivirán con el resto de planes ya existentes). Después de confirmar que los anuncios llegarán a la plataforma antes de 2023, Netflix ha anunciado que ha escogido a Microsoft como socio global de ventas y tecnología publicitaria para desarrollar su nueva estrategia de negocio.

We’re thrilled Netflix has selected Microsoft as its advertising technology and sales partner. We want publishers to have more long-term viable ad monetization platforms, so more people can access the content they love wherever they are. https://t.co/QmPszxJTOf