A raíz de la pandemia y los diferentes confinamientos vividos alrededor del mundo, el número de suscripciones de Netflix se disparó durante el año 2020 hasta obtener la friolera de 36 millones de clientes adicionales. Ahora, la situación se ha revertido y el líder del streaming de vídeo ha perdido 200.000 abonados en todo el mundo durante el primer trimestre de 2022, en comparación al trimestre anterior.

Es la primera vez que se da esta situación desde el año 2011, hace ya más de diez años. Además, las previsiones auguran una pérdida de hasta dos millones de suscriptores más para el segundo trimestre del año. Por supuesto, estos datos han generado una reacción notable en sus resultados en bolsa. Justo después de este anuncio, el precio de las acciones de Netflix caía más de un 23% en las operaciones posteriores al mercado, con lo que su caída desde principios de año supera el 60%.

¿Cuáles son las causas de la caída de Netflix?

En primer lugar, hay que considerar la situación geopolítica actual. La caída se debe, en gran parte, a la suspensión de los servicios en Rusia como represalia por la ofensiva militar en Ucrania y a la eliminación de todas las suscripciones rusas de pago. Esto ha supuesto una pérdida total de más de 700.000 clientes. En números absolutos, excluyendo este impacto, Netflix habría contratado 500.000 altas nuevas durante el trimestre.

Sin embargo, hay más razones. Netflix asegura que parte del problema viene del hecho de que se ha generalizado el uso de cuentas compartidas entre amigos o parientes. Esta práctica, por supuesto, disminuye el número de altas nuevas. Para frenar el impacto de esta práctica sobre sus beneficios, como ya os hemos contado desde Malavida, la plataforma está probando nuevas fórmulas en Chile, Costa Rica y Perú para cobrar tarifas más caras a los usuarios que compartan cuenta.

Por último, no podemos obviar el factor competencia. En 2021, 53% de los hogares con Internet de España consumió contenido en plataformas de streaming, pero Netflix no es omnipresente. La cuota de mercado de servicios como Amazon Prime Video, Disney+ y HBO no es nada desdeñable gracias a sus propias estrategias lanzadas en 2021.

Amazon Prime Video, por ejemplo, con 175 millones de usuarios a nivel mundial, además de haber dado un buen lavado de cara a su servicio y aumentado considerablemente su catálogo, adquirió la Metro Goldwyn Mayer con todos sus derechos y material. HBO lanzó su nueva plataforma HBO Max con una oferta de lanzamiento a un precio más que competitivo con la que superó los 70 millones de clientes. Disney+ por su parte, cerca de alcanzar los 120 millones de cuentas, presentaba en 2021 su acuerdo con Star+ con lo que pretende llegar a un público más amplio con más contenido adulto. Además, aunque Netflix produzca ingentes cantidades de producciones propias, ciertos usuarios consideran que la calidad de las mismas ha ido en retroceso y han preferido elegir entre sus otros servicios contratados para disminuir sus gastos.

Año tras año #Netflix ha ido sumando nuevos abonados, pero esta tendencia se ha detenido. El servicio de #streaming de video más popular del mundo ha anunciado la pérdida de 200.000 #suscriptores durante el primer trimestre de este año. — Statista en español (@Statista_ES) April 20, 2022

Netflix se plantea soluciones drásticas

Con los malos resultados del trimestre, el CEO de Netflix Reed Hastings, ha confirmado que la compañía se está planteando la posibilidad de ofrecer otro tipo de streaming de bajo coste para abaratar más el plan básico actual incluyendo publicidad. El posible anuncio definitivo al respecto se hará de aquí a dos años. Hace relativamente poco, Hastings jamás hubiese ratificado sus siguientes palabras:

Aquellos que han seguido a Netflix saben que estoy en contra de la complejidad de los anuncios y que soy un gran fan de la simplicidad de la suscripción. Pero, por muy fan que sea de eso, soy un fan aún mayor de dar opciones al consumidor. Ofrecer lo que quieren a consumidores a los que les gustaría un precio más bajo y que son tolerantes a los anuncios tiene mucho sentido. Así que es algo que estamos mirando ahora e intentaremos resolver en el próximo año o dos años. Estamos abiertos a ofrecer precios aún más bajos con anuncios como una opción a los consumidores.

Esta futura cuenta con publicidad y la 'amenaza' ya bastante real por parte de Netflix de restringir los planes familiares con personas que no compartan el mismo techo augura un futuro muy distinto en el mundo del streaming de vídeo. Sin embargo, no hay que olvidar que Netflix continúa siendo líder del sector muy por delante de la competencia y debemos esperar a ver en qué medidas reales y nuevo contenido (de calidad o no) se traducen todos estos datos y cambios.