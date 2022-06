Hace unos días supimos que Spotify estaba preparando una nueva función con la que podrás saber qué escuchan tus amigos, pero la plataforma de streaming tenía más sorpresas preparadas. El servicio acaba de estrenar dos nuevas funciones con las que mejorará la experiencia de sus usuarios: un modo karaoke y la función Supergrouper.

El modo karaoke te permite ahora disfrutar de tus canciones favoritas de una manera mucho más divertida. Si bien ya hace tiempo que podíamos ver las letras de las canciones mientras estas se reproducían, ahora encontrarás una nueva opción en la esquina superior derecha de la pantalla para activar un karaoke. Una vez que pulses sobre esta opción, se mostrará la letra de la canción elegida a lo ancho de la pantalla del teléfono y tu micrófono se activará para que Spotify monitorice tu voz mientras cantas.

Spotify is reportedly rolling out a Karaoke feature, which also gives you a score. pic.twitter.com/Fxyr7IUfE7