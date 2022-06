Ya se anunció que Spotify tiene la intención de introducir cambios en su modelo de distribución tras saberse que la plataforma de audio va a añadir audiolibros a su oferta mediante un sistema de compras individualizadas in-app. Hoy, sabemos que sus responsables también están desarrollando una nueva función centrada en aumentar el componente social del servicio y en motivar a la comunidad a descubrir y escuchar más música para, así, aumentar el tiempo de uso de la app.

Esta nueva función llamada Comunidad permitirá comprobar a los usuarios que utilizan la plataforma de streaming desde la app de su smartphone qué tipo de música escuchan sus amigos en tiempo real o ver sus listas de reproducción y las modificaciones que han realizado en ellas. Ahora existe una función similar, más limitada, llamada 'Actividad de amigos' que muestra qué escuchan nuestros amigos, pero que tras desaparecer de los dispositivos móviles en 2019, funciona únicamente en el cliente de escritorio a día de hoy.

Este nuevo desarrollo ha sido descubierto por Chris Messina, un diseñador que ha compartido en Twitter el funcionamiento de su hallazgo:

Ready? Here's my secret!

Spotify has a new Community Hub to see what your friends are listening to live and what playlists they've recently updated.

I have no idea who Andrew Orona is, though.

Want access? SuperFollow me and I'll tell you how! #NewSpotify #SocialAudio pic.twitter.com/hmlA52CVEj