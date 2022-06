Telegram es uno de los servicios de mensajería instantánea más populares desde su lanzamiento en el año 2013 gracias, en parte, a que sus desarrolladores han sido capaces de incluir en ella varias funciones interesantes antes que la competencia. Hablamos de funcionalidades tan importantes como la encriptación extremo a extremo, las opciones de edición, los chats secretos o los stickers, por ejemplo. Ahora adelantaría a WhatsApp de nuevo con el lanzamiento de su servicio Premium.

Telegram lanza una suscripción Premium con ventajas para todos

La semana pasada adelantábamos el coste y las funciones adicionales de las cuales van a poder disfrutar los futuros suscriptores Premium de Telegram. Algunos ejemplos son las descargas de ficheros y archivos multimedia más rápidas, los stickers Premium o un conversor de voz a texto, entre muchas otras. Ahora, Pavel Durov, uno de los fundadores de la aplicación de mensajería, ha confirmado que Telegram Premium llegará a finales de este mes, sin ninguna desventaja para los usuarios que decidan no pagar.

De hecho, Durov ha afirmado en su comunicado que los usuarios que no paguen por Telegram no solo no verán su experiencia limitada, sino que podrán beneficiarse también de ciertas mejoras incluidas con la suscripción Premium como la posibilidad de ver los stickers Premium o la de añadir reacciones a los mensajes.

El fundador también aprovecha para justificar este nuevo plan Premium. Afirma que su objetivo es cubrir la demanda de los usuarios más exigentes que buscan recursos adicionales sin perjudicar al resto y sin que los costes de tráfico y de servidores se vuelvan inasumibles. Es decir, lo presenta como una solución intermedia, beneficiosa para todos:

Después de pensarlo un poco, nos dimos cuenta de que la única manera de permitir que nuestros fans más exigentes obtengan más y al mismo tiempo mantener nuestras funciones existentes de forma gratuita es hacer que esos límites elevados sean una opción de pago. Por eso este mes introduciremos Telegram Premium, un plan de suscripción que permite a cualquiera adquirir características, velocidad y recursos adicionales. También permitirá a los usuarios apoyar a Telegram y unirse al club que recibe primero las nuevas características.

Aunque Telegram ya ha recurrido antes a la captación de fondos para seguir adelante con el proyecto y ha estado experimentando con anuncios en canales públicos, su fundador parece desconfiar en ese modelo de financiación y defiende que los usuarios son los que deberían mantenerlo a flote. Telegram Premium sería una forma de transformar la comunidad de usuarios en patrocinadores y cubrir costes (o puede que obtener beneficios) siempre que su acogida sea lo suficientemente amplia.