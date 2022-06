El mes pasado, la comunidad Telegram Beta descubrió que la versión 8.7.2 de la aplicación para iOS incluía indicios de un nuevo plan de suscripción llamado Telegram Premium, un servicio similar al plan de suscripción para las cuentas Business que WhatsApp está preparando.

Ahora, gracias al experto en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi, sabemos qué ofrecerá este servicio premium de Telegram a sus suscriptores y sobre todo, a qué precio.

In your opinion, are all of these extra features worth a $4.99 monthly subscription? pic.twitter.com/wVmOWgnrvQ