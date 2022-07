TikTok sigue su evolución hacia una plataforma más segura e inclusiva. En febrero la compañía anunció que estaba trabajando en nuevos sistemas de restricción por edades para mejorar la seguridad. Además, a esto se une la futura función para restringir los directos a mayores de 18 años.

Pues bien, ahora la red social da un paso más allá con su nuevo sistema de restricción de contenidos para evitar que los adolescentes visualicen vídeos para adultos. Este sistema se llama niveles de contenido y se lanzará en las próximas semanas.

De esta forma, la compañía pone a disposición de los usuarios y de los creadores de contenido más herramientas de control. Su funcionamiento será similar a la clasificación por edades que aparece en las películas, programas de televisión y videojuegos.

We just announced a range of new features and technologies to help our community have a safe and entertaining experience and customize their viewing preferences. Read more here: https://t.co/ncerB2vkZk pic.twitter.com/PiiuMNT9hg