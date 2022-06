TikTok, la red social de vídeos cortos por excelencia, está en constante evolución para intentar ofrecer un servicio cada vez mejor. Recientemente, incluía un sistema de estadísticas y controles de tiempo para fomentar unos hábitos digitales más positivos y presentaba unos divertidos avatares personalizables al más puro estilo Snapchat. Hoy, se revela una nueva función en pruebas que mostraría a los usuarios qué personas han visto sus vídeos.

En principio, esta nueva opción que recuerda a la que muestra Instagram en sus Stories, llegaría a TikTok con el nombre de 'Historial de vistas' y permitiría a los usuarios conocer quiénes de sus seguidores han visto sus vídeos publicados. El consultor Matt Navarra ha sido el primer usuario en descubrir y compartir esta nueva función en pruebas y podemos ver en su cuenta de Twitter las capturas de pantalla relacionadas con ella:

New! TikTok Post View History



You can now see which of your followers watched your TikToks!



…And the people you follow will be able to see you watched their TikToks pic.twitter.com/fgVX3mEJab