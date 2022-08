Si hay una herramienta que los usuarios de Twitter llevan mucho tiempo esperando con ansias es la función para editar tweets. Esta característica ya está en fase de pruebas, pero ahora parece estar más cerca que nunca, puesto que ya se ha descubierto cómo quedarán los tweets embebidos editados.

En pocas palabras, los tweets incrustados incluirán una advertencia si el mensaje se ha editado o si hay una nueva versión. Además, habrá un enlace directo para acceder a la última versión del texto.

El pasado lunes, la investigadora de apps Jane Manchun Wong descubrió cómo nos mostrará Twitter si un tweet incrustado se ha modificado por el autor. Hay dos versiones posibles:

Embedded Tweets will show whether it’s been edited, or whether there’s a new version of the Tweet



When a site embeds a Tweet and it gets edited, the embed doesn’t just show the new version (replacing the old one). Instead, it shows an indicator there’s a new version pic.twitter.com/mAz5tOiyOl