Twitter es el lugar al que acuden infinidad de usuarios todos los días para informarse, comunicarse y publicar contenido. En los últimos días, el servicio anda en boca de todos después de que Elon Musk lo comprara por 44.000 millones de dólares. Se espera que de esa adquisición lleguen algunos cambios importantes en la red social, tanto en el ámbito de las funciones como en la experiencia de usuario. No sabemos si este es uno de los primeros cambios de Musk, pero los responsables de la red social han anunciado Twitter Circle, un nuevo modo de compartir contenido en petit comité.

Una de las cuentas oficiales de la plataforma, Twitter Safety, anunciaba con un tuit hace tan solo unas horas que la plataforma implementará una nueva función denominada Circle. ¿Cómo funcionará exactamente?

Some Tweets are for everyone & others are just for people you’ve picked.

We’re now testing Twitter Circle, which lets you add up to 150 people who can see your Tweets when you want to share with a smaller crowd.

Some of you can create your own Twitter Circle beginning today! pic.twitter.com/nLaTG8qctp