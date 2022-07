Twitter ha empezado a probar los CoTweets o tweets colaborativos esta semana con algunos usuarios seleccionados de la red social. Esta nueva función permite que dos cuentas sean coautoras de un tweet y que se publique a nombre de ambos autores. Es decir, que dos usuarios podrán escribir tweets a cuatro manos.

Esta nueva opción está disponible solo para algunos usuarios de Estados Unidos, Canadá y Corea por tiempo limitado, aunque la compañía ya empezó a experimentar con la idea a principios de año. Por lo tanto, se espera que se integre próximamente, como la función para editar tweets.

Share a Tweet, share the cred.

Now testing CoTweets, a new way to Tweet together. pic.twitter.com/q0gHSCXnhv