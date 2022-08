Hace ya algún tiempo desde que Twitter eliminó el contador de tweets del perfil de sus usuarios. Sin embargo, parece que esta característica va a estar pronto disponible de nuevo.

Aunque varios ingenieros detectaron hace un mes que el contador estaba en desarrollo, ahora algunos usuarios han anunciado que ya pueden ver esta información en sus perfiles. Según un portavoz de Twitter, esta función forma parte de un experimento que sirve para aprender “cómo proporcionar más contexto sobre la frecuencia de los tweets puede ayudar a las personas a tomar decisiones más conscientes sobre las cuentas con las que eligen participar”.

Según las capturas de pantalla proporcionadas por los usuarios que ya tienen acceso a la nueva función, el contador de tweets aparecerá en el perfil del usuario, justo debajo de la barra del menú de contenidos. A la izquierda se mostrará el número de tweets totales publicados por la cuenta, mientras que a la derecha se indicará la cantidad de mensajes mensuales.

Twitter now displaying how frequently an individual tweets every month, right on their profile... brutal tbh pic.twitter.com/5NtXoipEol