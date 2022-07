Twitter es una red social colaborativa basada en las interacciones públicas entre usuarios. Esto implica que muchas veces un usuario mencione a otro para hacerle partícipe en una conversación. El problema surge cuando nos etiquetan en un tweet o hilo que no nos gusta o en el que no queremos estar presentes. Por suerte, ahora Twitter nos permite eliminar las menciones no deseadas de manera sencilla.

En otras palabras, se trata de una función para “desmencionar” (unmention) nuestro usuario en un tweet. Hasta ahora solo se podían silenciar las respuestas, pero no era posible desvincularse de un hilo en el que estábamos etiquetados.

Esta opción servirá para limitar el acoso en la plataforma, evitar las conversaciones tóxicas y elegir los mensajes en los no queremos estar etiquetados. En la misma línea, los CoTweets nos permitirán muy pronto publicar tweets colaborativos entre dos usuarios después de aceptar una invitación y dar el consentimiento expreso.

Twitter ha confirmado que la función ya se encuentra disponible en la app y en la versión web de la red social. Para usarla hay que tocar el icono de los tres puntos que aparece a la derecha del mensaje y escoger Salir de esta conversación.

Sometimes you want to see yourself out.



Take control of your mentions and leave a conversation with Unmentioning, now rolling out to everyone on all devices. pic.twitter.com/Be8BlotElX