La red social Twitter lleva desde hace semanas en el centro de la conversación. Todo comenzó con el anuncio de Elon Musk dando por hecho su compra y con la posterior paralización del proceso de adquisición, todo un sainete. Paralelamente, se han anunciado una serie de cambios y mejoras, donde destaca la futura y esperada función para la edición de tweets, que lleva semanas en fase de pruebas. Lo último es también un cambio sensible para lo que ha sido el enfoque tradicional de esta plataforma, el más importante quizá desde que se anunció que el límite en la longitud de las publicaciones pasaba de 140 a 280 caracteres: va a permitir publicar artículos largos.

La seña de identidad de Twitter es la de que el usuario sea capaz de compartir pensamientos, ideas, reflexiones o cualquier otra cosa que le pase por la cabeza, en un espacio de texto bastante limitado. Esto ha sido esencial para que la conversación en esta plataforma sea rápida, ágil y también más efímera que, por ejemplo, en Facebook. Esto no va a dejar de ser así, pero se está preparando para lanzar una nueva función que admitiría la publicación de contenido más largo, a modo de artículo. Su nombre es Twitter Notes y los usuarios podrán utilizarla para crear publicaciones de formato enriquecido que podrán tuitear y compartir de esa manera con sus seguidores.

Por el momento no hay fecha de lanzamiento, pero se afirma que será pronto. Lo que es seguro es que cambiará para muchos la manera en la que usan la red social, comenzando por reducir la utilización de hilos que no es del agrado de todos los usuarios y, posiblemente, sirva para retener usuarios que para este tipo de publicaciones recurren a blogs u otras redes sociales como Facebook.

Esta función, más allá de los hilos, podría solucionar lo que se ha convertido en un problema para Twitter en lo que se refiere a control y organización de la información. Muchos tuiteros, para compartir textos largos, han recurrido a escribir sus reflexiones en notas haciendo capturas de pantalla y publicándolas como si de una imagen se tratase. El inconveniente para la red social es que luego este texto no puede encontrarse ni organizarse por hashtags. Twitter Notes pretende, por un lado, que la plataforma pueda acceder a toda la información compartida y, por otro, que el usuario pueda aprovechar las posibilidades que en cuanto a difusión viral de contenido ofrece Twitter.

Se confirma ahora lo que hace unas semanas descubrió la analista de publicaciones Jane Manchun Wong, que ya mostró lo que en su día se llamaba Artículo de Twitter y que estaba en pruebas.

The Twitter Article Composer now comes with a “Focus Mode” (that button on the top-right) that expands the composer to the full screen, hides away the side bars pic.twitter.com/oOhyM1IIWs