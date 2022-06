Twitter no quiere que te pierdas nada de lo que sucede en su plataforma, así que está preparando una herramienta con la que podrás recibir notificaciones sobre nuevos tweets publicados que coincidan con un término de búsqueda concreto que se suma a otras en pruebas como Twitter Circle.

La nueva función ha sido avistada dentro de la última versión alpha de Twitter por el desarrollador de Android Dylan Roussel, quien mostró parte de su funcionamiento en Twitter.

Twitter is working on a feature allowing you to subscribe to search results. Once subscribed, you'll receive push notifications for Tweets about your search query! pic.twitter.com/plTlt484oN