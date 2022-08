Twitter, la red social de mensajes cortos, sigue ofreciendo a los usuarios nuevas maneras de comunicarse. Mientras la esperada función para editar tweets continúa en fase de pruebas, ya han empezado a testar una nueva característica de la plataforma que permitirá a los usuarios publicar fotos, vídeos y GIF en un solo tweet.

Ahora mismo los usuarios tienen la posibilidad de compartir todos estos archivos multimedia a través de los mensajes, pero no se pueden combinar en un único tweet. El propósito de Twitter es ofrecer maneras de expresarse más creativas que trascienden los 280 caracteres, un aspecto en la línea de los CoTweets, los mensajes publicados por dos autores.

Según las capturas de pantalla compartidas por el investigador de aplicaciones Alessandro Paluzzi el pasado mes de abril, el funcionamiento de los nuevos tweets multimedia será muy similar al modelo actual. Al tocar el botón de escribir un mensaje, los usuarios verán un carrusel de recursos en la parte inferior de la pantalla. Estos archivos se pueden seleccionar, añadir y ordenar al gusto. Además, también se podrán añadir etiquetas a los archivos compartidos.

#Twitter is working to allow you to attach photos, videos and GIFs to a tweet at the same timepic.twitter.com/uZazWRX0Yr