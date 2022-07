El timeline o feed de Twitter es el eje sobre el que se articula la experiencia del usuario. Ahora mismo, cuenta con dos timelines para elegir, el feed cronológico o el de recomendaciones personalizadas por el algoritmo. Pero la red social parece estar trabajando en una función para utilizar timelines de terceros o feeds temáticos. Es decir, con contenidos seleccionados por otras fuentes.

Según los contenidos de la página de ayuda de la red social (ahora eliminada), estos feeds de terceros mostrarán tweets basados en intereses y eventos. Al parecer, solo unos pocos usuarios de Estados Unidos y Canadá están probando la nueva característica, que funcionaría de manera similar a las pestañas del navegador. La idea es poder acceder fácilmente al nuevo timeline, que se ejecutaría en paralelo al feed principal, siendo intercambiables tocando un botón.

Los timelines de fuentes de terceros son listas seleccionadas de tweets, cuentas y contenidos elaborados por empresas o entidades que no son Twitter. Esta opción abre una nueva gama de posibilidades, pues cada usuario podría seleccionar el feed que mejor se ajuste a sus gustos y necesidades.

Twitter is testing Custom Timelines with “a limited number of people in the US and Canada on Web”, according to its help page explaining (thus confirming) this feature:https://t.co/MK4Sb2cdZi https://t.co/FsS5IDfUzQ pic.twitter.com/d2H3CR4TMg