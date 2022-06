Twitter ha añadido una nueva opción con la que da un paso más en aras de la accesibilidad. Unos días después de anunciar que va a permitir publicar artículos largos, la red social dijo que ya están disponibles en las versiones móviles de su plataforma los subtítulos para vídeo.

Las transcripciones de audio podrán activarse o desactivarse a demanda por el usuario, una novedad que llega solo dos meses después de que la compañía comenzase a probarla en Twitter para iOS y posteriormente en Android.

The choice is now yours: the closed caption toggle is now available for everyone on iOS and Android!



Tap the “CC” button on videos with available captions to turn the captions off/on. https://t.co/GceKv68wvi