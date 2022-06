Los usuarios de Twitter llevan años piendo un botón para editar sus tweets ya publicados, para poder corregir errores tipográficos en estos sin tener que sacrificar las respuestas, los me gusta y los retuits. Tras el anuncio de compra de la plataforma por Elon Musk (compra todavía en el aire) la red social confirmó que ya estaba trabajando en dicha función y ahora, gracias al desarrollador e investigador de aplicaciones Nima Owji, sabemos cómo funcionará dicha herramienta.

Lo primero que hemos podido saber es que los tweets no se podrán editar pasado un tiempo límite. Este tiempo podría ser de 30 minutos, pero de momento no está confirmado.

Tal y como muestra la imagen compartida por Owji, Twitter va a introducir un temporizador en el cajón de edición, concretamente en el margen superior derecho. Este temporizarador se activaría con una cuenta regresiva al hacer clic en el botón de publicar y una vez haya pasado ese tiempo, será imposible editar nada.

#Twitter is working on a timer for the Tweet Composer. It shows up when you're editing a tweet! pic.twitter.com/1CVfCHe4yA

Además de esto, el desarrollador pudo comprobar que no será posible dar me gusta, retuitear o responder a la versión anterior de un tuit editado y tal y como sucede en otras redes sociales como Instagram, las publicaciones editadas quedarán marcadas como tal. Además, los usuarios podrán visualizar la versión anterior del tweet. Esto tiene sentido, pues uno de los grandes temores de Twitter (y por lo que se resistía tanto a implementar esta función) era el riesgo intrínseco de que un tweet que se hiciera viral pudiera cambiar su sentido posteriormente y se utilizase para alterar la conversación pública

now that everyone is asking…

yes, we’ve been working on an edit feature since last year!

no, we didn’t get the idea from a poll

we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.