La invasión de Rusia a Ucrania que comenzó en la madrugada del pasado 24 de febrero ordenada por Putin, ha desencadenado una serie de sanciones contra el país agresor a todos los niveles. Pero estas sanciones no han sido impuestas únicamente de gobiernos y organismos internacionales, sino que también empresas privadas, dentro de su radio de acción, han tomado medidas que en algunos casos son consecuencia de lo decretado por los gobiernos de sus países de procedencia y, en otros, obedecen a la ola de solidaridad que se ha desatado con Ucrania. Las empresas tecnológicas más importantes no son una excepción y han tomado cartas en el asunto en lo que se refiere a cómo prestan los servicios en Rusia y Ucrania, en algunos casos como castigo y en otros como consejo de uso para proteger a sus usuarios. Hagamos un repaso a cómo WhatsApp, Instagram y Netflix han reaccionado.

WhatsApp recomienda proteger la privacidad

La app de mensajería instantánea más utilizada en el planeta ha reaccionado publicando una serie de medidas que sus usuarios pueden tomar para proteger y salvaguardar la privacidad, tanto en Ucrania como en Rusia:

Utilización de View Vance para enviar fotos y vídeos que desaparecen del dispositivo tras ser vistos.

Utilización de los mensajes temporales, que borra mensajes a las 24 horas para proteger la información en caso de pérdida del dispositivo.

Utilización de la verificación en dos pasos para proteger cualquier acceso no autorizado a la cuenta.

Activar el bloqueo de la app por huella dactilar.

Al mismo tiempo, su matriz Meta, ha habilitado "un centro de operaciones especiales integrado por expertos de toda la empresa, incluidos hablantes nativos de ruso y ucraniano, que monitorean la plataforma las 24 horas del día, lo que nos permite responder a los problemas en tiempo real". Es decir, que pone en funcionamiento un centro de ayuda al que usuarios de Ucrania y Rusia pueden dirigirse en busca de ayuda y que está disponible tanto para usuarios de WhatsApp, como para el resto de servicios que ofrece a través de Instagram y Facebook.

No ha sido la única medida implementada y posiblemente, ya te hayas dado cuenta de que se han establecido ciertas limitaciones a la hora de reenviar mensajes. Estos no pueden ser reenviados a más de un grupo en una única vez y lo que se busca con esta medida es frenar la difusión de información falsa, problema con el que está tratando de lidiar Meta desde hace tiempo para ponerle freno. Lo anunciaba mediante el siguiente comunicado vía Twitter:

Como recordatorio, tenemos límites en el reenvío de mensajes y etiquetamos los mensajes que no se originaron con el remitente para que las personas sepan que algo es información de un tercero.

Como decíamos, WhatsApp es la app de mensajería instantánea más utilizada y cuenta con un amplio uso tanto en Ucrania como en Rusia, siendo la primera opción para muchos usuarios a la hora de mantener el contacto con los suyos.

Netflix suspende su actividad en Rusia

Netflix es otra de las empresas que se ha posicionado en el conflicto penalizando a Rusia, por lo que la plataforma de streaming de vídeo ha optado por dejar de operar en suelo ruso. En un comunicado de su portavoz, Emily Feingold, señalaba que dadas las circunstancias sobre el terreno, hemos decidido suspender nuestro servicio en Rusia. A pesar de que en este país, al que llegó en 2016, únicamente cuenta con alrededor de un millón de usuarios de los doscientos veintidós que tiene en todo el mundo, se trata de una medida carga de simbolismo, puesto que ataca a la línea de flotación de algo tan cotidiano como es el ocio con la intención de hacer tomar conciencia a la población rusa de las acciones que está llevando a cabo su gobierno. Sigue así la estela de plataformas como Disney+ o los grandes estudios cinematográficos, que han anunciado que no estrenarán sus películas en este país.

Su actividad la desarrollaba mediante un acuerdo con el Grupo Nacional de Medios de Rusia, a través del cual se comprometió a ofrecer entre su catálogo la emisión de veinte canales rusos de acuerdo a la nueva ley gubernamental que le obligaba a ello. De hecho, la semana anterior al anuncio del cese de operaciones, ya había declarado que no cumpliría con ella. A continuación, tras este comunicado, publicó que detendría todas las producciones y adquisiciones en el país.

Netflix también anunció recientemente que haría que su documental de 2015 Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom esté disponible para ver de forma gratuita. Se trata de un documental que se centra en las protestas de Euromaidan en Ucrania, provocadas por la decisión del entonces presidente Víktor Yanúkovich de no firmar un acuerdo de cooperación con la Unión Europea en aras de una futura integración en ella y decantarse por fortalecer lazos de cooperación con Rusia. Las protestas desembocaron finalmente en su destitución y tensionó las relaciones con el país vecino, que finalmente llevaron a que Vladímir Putin utilizase el derrocamiento del líder prroruso como pretexto para la invasión y anexión de la península ucraniana de Crimea.

Netflix suspende su servicio en Rusia tras la invasión militar sobre Ucrania

Instagram oculta seguidores de cuentas privadas y ataca la desinformación

La red social de fotografía y vídeo que también opera Meta comunicó a través de su blog corporativo que estaba ocultando información sobre los seguidores de las personas para las cuentas privadas de usuarios de Rusia y Ucrania con el fin de que no sea posible ver a quién sigue cada usuario y qué personas se siguen mutuamente.

En lo que se refiere al control de la información veraz, confirmó el desarrollo de etiquetas específicas para enlaces compartidos procedentes de medios estatales ruso. Al mismo tiempo, informó de que los medios controlados por el Gobierno de Rusia no se recomiendan en la sección Explorar ni en Reels, puesto que trata de combatir la difusión de información errónea y que se está implementando más transparencia y restricciones.

Las medidas adoptadas por Meta en lo que a Instagram respecta (también en Facebok) son diferentes a las de WhatsApp, por la propia naturaleza de la plataforma. Estas se centran más en proteger la privacidad de sus usuarios en los países de conflicto limitando lo que los demás podemos ver de ellos, evitando que puedan ser monitorizados y perseguidos en función de las relaciones que han establecido con otras personas. Al mismo tiempo, se ha perseguido el contenido susceptible de ser falso, como viene a señalar el comunicado emitido por Meta:

Estamos eliminando contenido que viola nuestras políticas y trabajando con verificadores de hechos de terceros en la región para desacreditar afirmaciones falsas. Cuando califican algo como falso, bajamos este contenido en Feed para que menos personas lo vean". En respuesta a la crisis, "hemos ampliado nuestra capacidad de verificación de hechos de terceros en los idiomas ruso y ucraniano en toda la región y están trabajando para brindar apoyo financiero adicional a los socios de verificación de hechos de Ucrania. Para complementar las etiquetas de nuestros socios de verificación de hechos, advertimos a los usuarios de la región cuando intentan compartir algunas imágenes relacionadas con la guerra que nuestros sistemas detectan que tienen más de un año para que la gente tenga más información sobre imágenes desactualizadas o engañosas que podrían sacarse de contexto. También hemos facilitado que los verificadores de datos encuentren y califiquen contenido relacionado con la guerra porque reconocemos que la velocidad es especialmente importante durante las noticias de última hora. Usamos la detección de palabras clave para agrupar el contenido relacionado en un solo lugar, lo que facilita que los verificadores de datos lo encuentren. También estamos brindando a las personas más información para decidir qué leer, confiar y compartir agregando etiquetas de advertencia en el contenido calificado como falso por verificadores de hechos de terceros y aplicando etiquetas a los editores de medios controlados por el estado.

Por último, al igual que WhatsApp, Instagram también recomienda el centro de operaciones especiales de Meta para resolver cualquier incidencia que pueda comprometer la seguridad de sus usuarios con ayuda de su personal especializado.

¿Qué han hecho Facebook, Twitter, Spotify y otros?

La reacción de otras plataformas ha ido en direcciones similares. En el caso de las redes sociales, Facebook, por ejemplo, ha optado por habilitar el Centro de Ayuda Comunitaria como recurso central donde ucranios y otros usuarios de la zona pueden encontrar información confiable de las agencias como Naciones Unidas y Cruz Roja, ha tomado medidas para ayudar a refugiados y ejerce un mayor control sobre medios sospechosos de desinformar. Twitter también se ha reforzado contra la información falsa y ha habilitado el acceso a través de Tor a la red social. TikTok, por su parte, ha suspendido sus operaciones en lo que a streaming en directo se refiere y subida de nuevo contenido desde Rusia.

En cuanto a servicios que no operan como redes sociales, tenemos que Spotify ha cancelado la suscripción premium en Rusia o que Airbnb ha cesado operaciones en Rusia y Bielorrusia al tiempo que ha puesto viviendas ofertadas en su sistema al servicio de la acogida de hasta cien mil refugiados. Twitch, por su parte, ha retenido el pago a streamers rusos por verse afectada por el bloqueo internacional a instituciones bancarias rusas y la suspensión de sistemas de pago como PayPal, Visa y MasterCard.