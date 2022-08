WhatsApp es una herramienta en constante evolución. Por eso es habitual que la app sorprenda continuamente a los usuarios con nuevas funciones y características, como la opción para crear y personalizar avatares o las reacciones a los mensajes con cualquier emoji.

Hasta ahora, la plataforma de Meta comunica sus novedades a través de las redes sociales o de su blog oficial. Sin embargo, pronto podremos conocer estas novedades de primera mano a través del canal oficial que estará disponible en una próxima actualización.

¿Cómo será el canal oficial de WhatsApp y para qué servirá?

De esta forma, WhatsApp nos ofrecerá un chatbot similar al que podemos encontrar en otras aplicaciones, Telegram o Signal. Desde aquí se enviarán a los usuarios comunicaciones relevantes y novedades.

Según la captura de pantalla facilitada por WABetaInfo, desde este chat podremos consultar las nuevas funciones e incluso descubrir trucos y consejos para aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrece la plataforma de mensajería. Además, también habrá un acceso directo a la sección de política de privacidad y seguridad.

Captura de pantalla del chatbot de WhatsApp / WABetaInfo

No obstante, el chatbot será solo de lectura, por lo que no podremos enviar mensajes, aunque está encriptado de extremo a extremo. Asimismo, si el usuario no quiere recibir estos chats, se podrá bloquear la función.

En cuanto a su fecha de lanzamiento, aún se desconoce, pues el canal oficial está todavía en desarrollo. Sin embargo, se espera que todos los usuarios reciban una notificación en cuanto esté disponible.