Poco después de saber que WhatsApp está trabajando para comenzar a mostrar la vista enriquecida de los enlaces para ofrecer al usuario una presentación del contenido que encontrará al abrirlo, ahora nos sorprende con el desarrollo de una nueva función que afecta a los grupos. Aunque ya os dimos un truco para salir de forma discreta de una conversación grupal, hasta ahora no existía una opción integrada que lo permitiera. Esta función ya esta cerca: el equipo de desarrollo de WhatsApp está trabajando en la posibilidad de salir de cualquier grupo de forma silenciosa, sin que ningún participante reciba notificación alguna.

Ahora podrás salir de grupos de WhatsApp en silencio y sin dramas

Como ha mostrado el equipo de probadores beta de WhatsApp de WABetaInfo, gracias a esta opción que por el momento sigue en desarrollo, cuando el usuario quiera salir de un grupo de WhatsApp porque ya no le interese, no se use, o al contrario, el número de mensajes recibidos ya sea totalmente inabarcable, otras personas no serán notificadas en el chat. Hasta ahora, si un usuario abandonaba un grupo, el servicio de mensajería mostraba un aviso automático en el chat para informar a todos los participantes de la salida.

Con esta nueva función, solamente serán notificados los administradores del grupo que sí pueden necesitar llevar un cierto control de la conversación grupal. De esta forma, el usuario que quiera abandonar un chat en grupo podrá evitarse más de un incómodo aluvión de mensajes pidiendo explicaciones.

WhatsApp avisa de que solo los administradores del grupo sabrán de tu salida

Hay que tener en cuenta que aunque se tenga la última versión disponible de WhatsApp o WhatsApp beta, por el momento esta opción solamente está disponible para testers. Hasta dentro de un tiempo, no se implementará para el resto de los usuarios. Desde Malavida, seguiremos informando sobre la llegada de esta actualización para todos y sobre cualquier novedad que pueda llegar para WhatsApp.

Esta es solamente una más de las funciones en las que están trabajando los desarrolladores de WhatsApp. Aunque el servicio de mensajería de Zuckerberg siempre ha parecido ir a rebufo de otros, ahora parece haber puesto el acelerador para ofrecer todas las mejoras posibles sus usuarios. No debemos olvidar la futura función que se va a integrar para filtrar mejor las conversaciones en la app o la que permitirá autodestruir cualquier chat, ambas muy útiles.