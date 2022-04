En los últimos tiempos hemos visto cómo diferentes servicios online han pasado a ofrecer funciones, que podríamos decir exclusivas, mediante suscripciones de pago. Lo hace Twitter con Twitter Blue y también Instagram, con un modelo de suscripción que da acceso a cierto contenido de determinados creadores. WhatsApp se está planteando ofrecer una suscripción orientada a negocios, en concreto en su app para empresas WhatsApp Business. Este servicio premium permitiría a sus clientes desbloquear algunas funciones.

Pagar para usar WhatsApp Business: todavía muchas incógnitas

La información ha sido adelantada por el portal WABeta Info, dedicado en exclusiva a informar sobre actualizaciones y noticias de la app de mensajería instantánea más utilizada del mundo. Cuenta que WhatsApp quiere abrir una nueva forma de ingresos que por el momento sólo se plantea para empresas que tengan un perfil den WhatsApp Business.

WhatsApp is working on a subscription plan for businesses! The new optional subscription plan will offer additional features to business accounts.https://t.co/lOvPXqXDxX — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 20, 2022

El plan de suscripción está reservado para las cuentas comerciales de WhatsApp y ofrece funciones adicionales para las empresas. Por ejemplo, sabes que normalmente puedes vincular hasta 4 dispositivos cuando usas varios dispositivos, pero si te suscribes a este nuevo plan, podrás vincular hasta 10 dispositivos. Esta es una muy buena noticia para las cuentas comerciales y es sólo una de las primeras funciones que ofrece el futuro plan de suscripción para cuentas empresariales. En el futuro se anunciarán nuevos servicios.

En estos momentos no se sabe mucho más en cuanto a este plan de pago para empresas, pero habrá que estar atentos a próximas nuevas versiones beta de WhatsApp Business, donde se dejan ver las novedades que la compañía plantea introducir en la app. Por tanto, se desconocen otros detalles importantes, como el valor añadido que aportará más allá de poder vincular más dispositivos, si las suscripciones serán mensuales o anuales, precios… Lo que sí parece que se puede avanzar es que será opcional, por lo que aunque uses una cuenta Business para tu negocio no estarás forzado a contratar este servicio.

WhatsApp será de pago en algún momento para usuarios de a pie?

No parece que el resto de mortales vayamos a tener que pagar por utilizar este servicio… por ahora. Son muchas las ocasiones en las que se ha especulado con la posibilidad de que WhatsApp se convierta en un servicio de pago, bien por una suscripción directa, bien mediante publicidad. En cualquier caso, cabría recordar que este servicio fue de pago en sus comienzos y que no fue hasta 2016, dos años después de su adquisición por Meta (entonces Facebook), cuando se pasó al modelo gratuito actual. No es descabellado esperar tal posibilidad: pensemos en la inversión que supone mantener una infraestructura que utilizan diaria y masivamente en torno a 2.000 millones de usuarios y que no tiene un retorno económico directo.