Actualmente, WhatsApp todavía impone un límite de tamaño para los archivos enviados a través de su mensajería instantánea de tan solo 100 megabytes. Hablamos de una capacidad claramente limitante si consideramos que a día de hoy manipulamos habitualmente ficheros de varios cientos de megas y gigas como presentaciones laborales, material de estudio o documentación legal.

Tras el reciente lanzamiento del nuevo reproductor de notas de voz, ahora, WhatsApp está probando a aumentar ese límite actual del tamaño de los archivos que se pueden enviar por WhatsApp de 100MB a 2GB. Por el momento, se está haciendo la prueba en Argentina donde el servicio de mensajería dispone de una gran cuota de mercado y una gran variedad de dispositivos para poder hacer amplias mediciones sobre los usos del servicio. Sin embargo, esperamos que el resultado del test sea positivo y llegue pronto al resto de países ya que se trata de una característica disponible desde el año 2020 en Telegram, su competidor más directo, con exactamente el mismo tamaño de fichero límite.

Envíos de ficheros de 2GB desde Argentina al resto del mundo

En el país andino tanto los usuarios clásicos de WhatsApp como la versión Business, Desktop o Web van a poder disfrutar de esta nueva opción. Para disponer ella, solamente deberán actualizar la aplicación. A partir de ese momento, podrán enviar archivos de hasta 2 gigabytes a usuarios de Argentina, pero también de fuera del país, es decir, no se no excluirá de la prueba al resto de usuarios del mundo. Meta ha comunicado la importancia de esta implementación con las siguientes palabras:

¿Por qué es importante esta prueba? Muchas veces, la comunicación entre usuarios incluye el envío de archivos y documentos importantes. Ya sea que se trate de un pequeño negocio que necesita enviar a sus proveedores contratos de 100 páginas, o de una profesora que quiere compartir un archivo ZIP con materiales de estudio para sus alumnos, o de un creador de contenido que desea mandar una presentación multimediática de PowerPoint a sus compañeros de trabajo, ahora será posible hacerlo dentro de WhatsApp, sin comprometer la calidad del archivo.

Hay que considerar que esta ampliación del límite a 2GB afecta únicamente a los documentos, no a los archivos multimedia. El tamaño máximo para el envío de fotos, vídeos y notas de voz seguirá siendo 16MB, al menos de momento, a no ser que se envíen como un archivo adjunto. Esto último solo funciona en dispositivos Android ya que en iPhone no permite seleccionar ningún elemento del carrete.