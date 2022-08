Hace ya varios meses que en WhatsApp parecen haber metido la directa en lo que a mejoras se refiere y que se han ido aplicando en diferentes aspectos de la app de mensajería. Estas van desde la privacidad con el anunciado bloqueo de capturas de pantalla en vídeos y fotos efímeras a la interacción entre usuarios, posibilitando la reacción a los mensajes mediante emojis, pasando por mejorar la migración de Android a iOS. Un conjunto de cambios que pretenden satisfacer las demandas de muchos usuarios que ven cómo otras apps, como por ejemplo Telegram, cuentan con características que las hacen más completas. Ahora por fin le llega el turno a lo que se rumorea desde hace algún tiempo: la llegada de las comunidades a WhatsApp.

Comunidades de WhatsApp mejorará la gestión de grupos

Comunidades de WhatsApp es la función que va a permitir a los usuarios organizar grupos de una misma temática de manera conjunta, pasando a ser subgrupos dentro de un mismo grupo. Esta característica llega con la actualización de la beta de WhatsApp a la versión 2.22.19.3 y por el momento permite agrupar hasta 10 grupos que admiten 512 participantes cada uno debajo de una misma pestaña.

El nuevo menú de Comunidades de WhatsApp

Tal y como ha avanzado WABetaInfo, la web especializada en actualidad de WhatsApp, esta nueva función va a conllevar un pequeño cambio en la interfaz de WhatsApp. En concreto, vamos a ver cómo desaparece el acceso rápido a la cámara, botón que se sitúa en la parte superior, a la izquierda de las pestañas que dan acceso a las conversaciones, estados y llamadas. Va a ser sustituido por un icono con tres siluetas que hará el papel de acceso rápido a las comunidades.

Esta característica va a permitir a un usuario formar parte de una comunidad y, a la vez, formar parte de cualquiera de los subgrupos que la formen en función de cuáles sean sus necesidades. Podrá abandonarlos cuando quiera, sin necesidad de abandonar la comunidad. Por poner un ejemplo: un usuario podría formar parte de la Comunidad de Malavida y pertenecer al subgrupo Android y no así al subgrupo iOS si no lo necesita porque no tiene un iPhone.

La fecha de lanzamiento definitiva, el momento en el que llegue a la mayoría de usuarios, es por el momento una incógnita. Por ahora solo están pudiendo probarla un reducido grupo de usuarios de la app y en función de cómo sea el feedback que Meta reciba de ellos, tendremos noticias más pronto más tarde al respecto.